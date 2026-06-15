Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ

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Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα (15/5) οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν είναι τα εξής: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
Δείτε τα θέματα στο μάθημα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού:
Δείτε τα θέματα στο μάθημα Κινητήρες Αεροσκαφών:
Δείτε τα θέματα στο μάθημα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων:
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για όσους υποψήφιους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις Πρακτικές Δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις Υγειονομικές Εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου.
Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ΕΠΑΛ, το ενδιαφέρον μεταφέρεται άμεσα στις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, οι οποίες ξεκινούν αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, και απευθύνονται σε υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές όπου απαιτείται επιπλέον εξέταση.
Η αρχή γίνεται με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:
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