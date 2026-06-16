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16.06.2026 16:56

Κυκλική οικονομία και βιοκαύσιμα: Ο ρόλος της «Πράσινο Λάδι» στην αξιοποίηση του τηγανελαίου ως ενεργειακού πόρου

16.06.2026 16:56
Prasino Ladi

Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που αναζητά διαρκώς εναλλακτικές πρώτες ύλες με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα, το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο αποκτά αυξανόμενη σημασία ως δευτερογενής πόρος για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η «Πράσινο Λάδι», εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, συμπληρώνει 15 χρόνια δραστηριότητας (2011–2026), συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας οργανωμένης αγοράς συλλογής και αξιοποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στην Ελλάδα.

Με αφορμή την επέτειο, η εταιρεία προχωρά στην επέκταση της ψηφιακής εφαρμογής συλλογής οικιακού τηγανελαίου και στη Θεσσαλονίκη, διευρύνοντας το κοινό που εξυπηρετεί. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να προγραμματίζουν δωρεάν παραλαβή από την οικία τους ή να εντοπίζουν το πλησιέστερο σημείο συλλογής, ενισχύοντας τη συμμετοχή των νοικοκυριών στην αλυσίδα αξίας των βιοκαυσίμων.

Η σημασία της οργανωμένης συλλογής είναι κρίσιμη: το τηγανέλαιο που δεν ανακυκλώνεται επιβαρύνει το περιβάλλον και τις υποδομές, ενώ αντίθετα, όταν συλλέγεται συστηματικά, μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ με έως και 90% χαμηλότερες εκπομπές CO₂  σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα.

Σε επίπεδο αγοράς, η δραστηριότητα της εταιρείας αποτυπώνεται σε σημαντικά μεγέθη. Το δίκτυο της Πράσινο Λάδι περιλαμβάνει περισσότερα από 950 σημεία ανακύκλωσης, ενώ συνεργάζεται με πάνω από 15.000 επιχειρήσεις εστίασης σε όλη τη χώρα. Η ετήσια συλλογή αντιστοιχεί περίπου στο 50% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας στην Ελλάδα — ποσοστό που αναδεικνύει τον ρόλο της εταιρείας ως βασικού προμηθευτή πρώτης ύλης για τον κλάδο των βιοκαυσίμων.

Παράλληλα, η διείσδυση στην οικιακή κατανάλωση ενισχύεται μέσω της εφαρμογής, η οποία μετρά ήδη περισσότερους από 17.000 χρήστες, αποτελώντας τη μοναδική οργανωμένη λύση συλλογής τηγανελαίου από το σπίτι στην ελληνική αγορά.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας είναι εξίσου σημαντικό: κατά τη διάρκεια των 15 ετών λειτουργίας της, η εταιρεία έχει συμβάλει στην αποφυγή εκπομπών άνω των 370.000 τόνων CO₂, ενισχύοντας έμπρακτα τη μετάβαση προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Καθώς η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται, η αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, όπως το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, αναδεικνύεται σε κρίσιμο πυλώνα για τη μείωση των εκπομπών και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος – με πρωτοβουλίες που ξεκινούν από την καθημερινότητα, αλλά καταλήγουν να έχουν σαφές αποτύπωμα σε επίπεδο αγοράς.

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ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 17:40
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