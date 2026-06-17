Χανιά: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του – Δεν υπήρχαν σημάδια πάλης

Ενας 92χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος με κουζινομάχαιρο στις 10 το πρωί, στο Πασακάκι Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε από συγγενή στο σπίτι του, με την αστυνομία και το ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο.

Οπως διαπίστωσαν, το θύμα έφερε μαχαιριές σε χέρια και λαιμό από κουζινομάχαιρο, όπως αναφέρει το zarpanews. Ωστόσο, δεν φάνηκαν ίχνη πάλης, με τον ιατροδικαστή να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και οι Αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα της αυτοκτονίας.

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