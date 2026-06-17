Η μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου πίεσε τα αποτελέσματα της Eλίν στο πρώτο τρίμηνο

Ισχυρές πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον δέχθηκε η ελίν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές πετρελαίου και πετρελαιοειδών να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου και να οδηγούν σε υποχώρηση της κερδοφορίας.

Παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει θετική πορεία στην εγχώρια αγορά καυσίμων, ενισχύοντας τις πωλήσεις της και βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους κατά τους πρώτους μήνες του έτους, εξέλιξη που λειτούργησε ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 306,84 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 589,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 11,52 εκατ. ευρώ από 15,65 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA περιορίστηκαν στα 2,29 εκατ. ευρώ από 6,83 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων πέρασαν σε ζημιογόνο έδαφος, καταγράφοντας ζημίες 691 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 4,07 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για τη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 302,05 εκατ. ευρώ από 584,63 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν στα 1,55 εκατ. ευρώ από 6,39 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες προ τόκων και φόρων έφτασαν τις 944 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,14 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 2,12 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει τη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων κυρίως στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ανακατατάξεις στις εμπορικές ροές και οι διακυμάνσεις στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης επηρέασαν τόσο τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων όσο και το κόστος μεταφοράς και εφοδιασμού.

Πρόσθετη πίεση προήλθε από προσυμφωνημένα συμβόλαια πώλησης που είχαν συναφθεί το προηγούμενο έτος και επηρέασαν αρνητικά τις επιδόσεις του τομέα Διεθνούς Εμπορίου σε ένα περιβάλλον ταχείας μεταβολής των τιμών.

Η εταιρεία σημειώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε κινήσεις προσαρμογής προκειμένου να περιορίσει τις συνέπειες των εξελίξεων, ωστόσο εκτιμά ότι η πλήρης επίδραση των συνθηκών που επικράτησαν στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί κυρίως στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Στην ελληνική αγορά, η εικόνα παρέμεινε σαφώς πιο ανθεκτική. Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων σε συνδυασμό με την προσωρινή άρση του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους κατά το πρώτο δίμηνο του έτους συνέβαλαν στην ενίσχυση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποιεί ότι η επαναφορά του πλαφόν από τον Μάρτιο, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον κλάδο των καυσίμων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων για την αγορά πετρελαιοειδών, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενεργειακό κόστος και τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς και των επιχειρήσεων του κλάδου τους επόμενους μήνες.

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