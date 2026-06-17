Shield AI και EFA GROUP υπέγραψαν συμφωνία για ανάπτυξη αυτόνομων αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν η αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Shield AI και ο ελληνικός όμιλος EFA GROUP, στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης αμυντικού υλικού Eurosatory 2026 στο Παρίσι, με στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων αμυντικών δυνατοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνεργασία προβλέπει την από κοινού ανάπτυξη και ενσωμάτωση συστημάτων αυτόνομης πλοήγησης βασισμένων στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε μη επανδρωμένα συστήματα, αξιοποιώντας το λογισμικό αυτονομίας Hivemind της Shield AI.

Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών, καθώς και στην προσαρμογή των συστημάτων στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας.

Το EFA GROUP θα αναλάβει την προσαρμογή και ενσωμάτωση των τεχνολογιών στις ελληνικές πλατφόρμες και συστήματα, αξιοποιώντας την εμπειρία του σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου, οι τακτικές ζεύξεις δεδομένων, τα συστήματα αποστολών και οι μη επανδρωμένες πλατφόρμες. Παράλληλα, θα παρέχει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συστημάτων.

Ο περιφερειακός διευθυντής Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Shield AI, James Lythgoe, δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικής σημασίας χώρα για την εταιρεία, τόσο ως αμυντικός εταίρος όσο και ως χώρα με σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό και βιομηχανικές δυνατότητες στον τομέα της άμυνας.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με το EFA GROUP στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων επιχειρησιακής αυτονομίας μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην υποστήριξη των εθνικών και ευρωπαϊκών αναγκών ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του EFA GROUP, Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, σημείωσε ότι η συμφωνία ενισχύει τον ρόλο του ομίλου στην κάλυψη προηγμένων αμυντικών τεχνολογικών απαιτήσεων της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι ο συνδυασμός της τεχνολογίας αυτονομίας της Shield AI με την τεχνογνωσία του ελληνικού ομίλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη λύσεων νέας γενιάς στην Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EFA Ventures, εταιρείας του ομίλου EFA GROUP, Νίκος Καλογιάννης, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως βήμα πέρα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, επισημαίνοντας ότι η ενσωμάτωση του συστήματος Hivemind σε εθνικές αρχιτεκτονικές μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία αυτόνομων επιχειρησιακών δυνατοτήτων για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Το λογισμικό Hivemind της Shield AI επιτρέπει σε μη επανδρωμένες πλατφόρμες να λειτουργούν με υψηλό βαθμό αυτονομίας, λαμβάνοντας αποφάσεις και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις συνθήκες της αποστολής. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να πραγματοποιεί αναδρομολόγηση, αποφυγή εμποδίων και εκτέλεση σύνθετων αποστολών χωρίς να περιορίζεται σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Το EFA GROUP δραστηριοποιείται στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας και αναπτύσσει λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, από δίκτυα επικοινωνιών και συστήματα διοίκησης και ελέγχου έως μη επανδρωμένα συστήματα και εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Eurosatory 2026, μιας από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις αμυντικού και χερσαίου εξοπλισμού παγκοσμίως, η οποία διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte.

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