Σπείρα απατεώνων με «μαΐμού» περιπολικά – Παριστάνουν τους αστυνομικούς για να μπαίνουν στα σπίτια των θυμάτων (video)

Έρευνες διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας φέρονται να παριστάνουν τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση σε κατοικίες και να αφαιρούν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποιούν ακόμη και πολυτελή οχήματα, στα οποία τοποθετούν φάρους, ώστε να μοιάζουν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα και να γίνονται πιο πειστικοί. Στη συνέχεια, οι επιτήδειοι επικαλούνται διάφορα προσχήματα και ζητούν από τους ενοίκους να τους ανοίξουν την πόρτα, εκμεταλλευόμενοι την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες προς τις Αρχές.

Η δράση της σπείρας αποτυπώθηκε σε οπτικό υλικό που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR. Στο βίντεο φαίνονται δύο άνδρες να προσεγγίζουν κατοικία ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαρκόπουλο και να χτυπούν την πόρτα της, ζητώντας να τους επιτρέψει την είσοδο στο σπίτι.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, οι άγνωστοι της έριξαν έντονο φως στο πρόσωπο με δυνατό φακό και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο. Η ηλικιωμένη επικοινώνησε αμέσως με την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.

Οι Αρχές παρακολουθούν την υπόθεση και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, οι αστυνομικοί καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε άτομα που δηλώνουν αστυνομικοί, αν δεν έχουν προηγουμένως επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τα υπηρεσιακά στοιχεία τους.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά επίσης στους πολίτες να καλούν άμεσα το «100» σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή δεχθούν επίσκεψη από άτομα που επικαλούνται την ιδιότητα του αστυνομικού χωρίς επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης.

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