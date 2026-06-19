Συλλογικές Συμβάσεις: Πώς η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία γίνεται πρότυπο για ολόκληρη την Ευρώπη

Η πρόσφατη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με θέμα «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο» αποτέλεσε – εκτός από άλλο ένα σημάδι ότι η ΕΕ κινείται σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων – και μια επιβράβευση για την ελληνική κυβέρνηση και για την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Στην εκδήλωση, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Mînzatu χαρακτήρισε την ελληνική συμφωνία παράδειγμα για ολόκληρη την Ευρώπη, τονίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος χρειάζεται τέτοιες πρωτοβουλίες για να εμπνευστεί και να εξελιχθεί. Αντίστοιχα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Séamus Boland συνεχάρη δημόσια την Ελλάδα για το επίτευγμά της.

Μοντέλο για την Ευρώπη

Η συμφωνία προέκυψε με την υπουργό Εργασίας να επιλέγει τον δρόμο της συνεννόησης και του διαλόγου και όχι της μονομερούς νομοθέτησης. Σχεδίασε και υλοποίησε μια διαδικασία που βασίστηκε στην εμπιστοσύνη, στις αμοιβαίες υποχωρήσεις και στις ανησυχίες όλων των μερών.

Το αποτέλεσμα ήταν μια συμφωνία που διευκολύνει την υπογραφή και επέκταση συλλογικών συμβάσεων και ήδη προσφέρει καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας σε περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια ιστορική συμφωνία και για ένα ορόσημο στην πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Οι δημόσιοι έπαινοι από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους προκάλεσαν ιδιαίτερη ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς επιβεβαίωσαν ότι μια μεταρρύθμιση που σχεδιάστηκε από τη Νίκη Κεραμέως όχι μόνο απέδωσε στην πράξη, αλλά μετατρέπει πλέον την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό πρότυπο στον κοινωνικό διάλογο και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το ελληνικό μοντέλο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας συζητείται πλέον σε όλη την Ευρώπη.

Χτίσιμο εμπιστοσύνης

Στην εκδήλωση, η κ. Mînzatu δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «η υπογραφή της τριμερούς Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας στην Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, είναι μια στιγμή ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης η οποία ήταν αναγκαία, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη η οποία αντιμετωπίζει έναν σημαντικό αριθμό προκλήσεων» προσθέτοντας μάλιστα ότι «ο κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη χρειάζεται στιγμές σαν αυτή, όπου μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση και να δούμε τι είναι εφικτό όταν ο κοινωνικός διάλογος λειτουργεί».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «θέλαμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αλλά υπήρχε το κενό με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εγώ ήμουν επιφυλακτικός αρχικά. Οι κοινωνικοί εταίροι έκατσαν στο ίδιο δωμάτιο και έφτασαν σε μια συμφωνία ορόσημο που υπογράφηκε από τους κοινωνικούς εταίρους».

«Είναι ενδιαφέρουσα η πρόοδος που έχουμε δει έκτοτε γιατί όσοι τομείς έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες έχουν δει καλύτερους μισθούς», είπε ο Κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «είμαι χαρούμενος που οι εργοδότες αντιλαμβάνονται ότι η επιτυχία τους είναι συνδεδεμένη με την ευτυχία των εργαζομένων».

«Δεν θα περίμενε κανείς να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Εμείς καταφέραμε μια συμφωνία που ευνοεί και τους εργοδότες αλλά κυρίως τους εργαζομένους» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ενώ τόνισε ότι «η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα».

Περιθώρια βελτίωσης

Κατά την τοποθέτησή της, η κα Κεραμέως παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, η απασχόληση και οι μισθοί ακολουθούν ανοδική πορεία, ενώ περισσότεροι από 470.000 Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχουν επιστρέψει στη χώρα.

Παρά τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς εργασίας, όπως υπογράμμισε η Υπουργός, η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας παρέμενε ένας τομέας με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Όπως ανέφερε, η Κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να επιλέξει τη μονομερή νομοθετική παρέμβαση ή να ακολουθήσει τη δυσκολότερη οδό της συνεννόησης και της συμφωνίας με όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους για ένα νέο πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Θυμάμαι πολύ έντονα μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και την ερώτησή του σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας της δεύτερης, της δύσκολης οδού. Λογικά μιλώντας, οι πιθανότητες ήταν σχεδόν μηδενικές. Αλλά είχα ένα ένστικτο καθώς οι συνθήκες ήταν πολύ καλές, η αγορά εργασίας πήγαινε όλο και καλύτερα, και υπήρχε ένα μοναδικό επίπεδο εμπιστοσύνης που είχε αρχίσει να χτίζεται μεταξύ των εθνικών κοινωνικών εταίρων και ημών στο Υπουργείο», σχολίασε η κ. Κεραμέως.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της ιστορικής Συμφωνίας διαδραμάτισαν τρία στοιχεία, σημείωσε η Υπουργός: «πρώτο, η εμπιστοσύνη που είχε αναπτυχθεί μεταξύ ημών στο Υπουργείο και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, δεύτερο, η κοινή βούληση όλων των πλευρών να καταλήξουμε πραγματικά σε συμφωνία ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να προβούμε σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, τρίτο, η επιλογή να μην πάμε στη συζήτηση με ένα πρώτο κείμενο αλλά να ζωγραφίσουμε μαζί τον καμβά από μηδενική βάση».

Όπως τόνισε η κα Κεραμέως, «η Συμφωνία πέτυχε τρία πράγματα: διευκόλυνε τη σύναψη και την επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και επέκτεινε την προστασία των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη αυτών».

Η Υπουργός επισήμανε ότι η Συμφωνία μετατράπηκε σε νόμο μετά από εκτενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα, καθώς έχουν συναφθεί συλλογικές συμβάσεις σε τουρισμό και εστίαση, ζαχαρώδη προϊόντα και αρτοποιία, καθώς και στους τεχνολόγους τροφίμων, προσφέροντας καλύτερες αποδοχές και βελτιωμένους όρους εργασίας σε πάνω από 500.000 εργαζομένους.

Επιπροσθέτως, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία δεν αποτέλεσε μόνο μια σημαντική μεταρρύθμιση για την αγορά εργασίας, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, αλλά συνέβαλε και στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας κοινωνικού διαλόγου στη χώρα. Όπως σημείωσε, ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους προηγείται πλέον κάθε σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή τους εν συνεχεία.

Διαβάστε επίσης:

Νέα «καρφιά» Μαρινάκη για Σαμαρά: Δεν είναι ευρωβουλευτής για να στηρίξει την έκθεση για την Τουρκία

Ο Τσίπρας στην Πράσινη Γραμμή – Τι λέει για την επίλυση του Κυπριακού

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταφέρνει να διχάσει τη ΝΔ – Γαλάζιο χάος για την άρση ασυλίας, ο ρόλος του Γεωργαντά