Ο Φειδίας Παναγιώτου έβαλε αγγελία για φρουρούς με… βίντεο – «Είσαι αστυνομικός, κάνε αίτηση»

Αστυνομικούς για την προσωπική του ασφάλεια ψάχνει ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, καθώς πλέον έχει και την ιδιότητα αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος και ανέβασε σχετικό βίντεο για να… κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους.

«Είσαι αστυνομικός; Αν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τώρα που είμαι αρχηγός κόμματος, δικαιούμαι κάποιους αστυνομικούς να τους έχω μαζί μου να με προσέχουν. Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας και αποδείξεις μέσω του βιογραφικού σου ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις, τότε θα χαρώ να κάνεις αίτηση στον σύνδεσμο».

Οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο, δικαιούνται φρουρά, στην βάση αξιολόγησης κινδύνου από Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας, ωστόσο υπάρχουν αντιδράσεις, καθώς στο παρελθόν οι αστυνομικοί έκαναν άλλες δουλειές και όχι φύλαξη των πολιτικών. Όπως και στην Ελλάδα,αστυνομικοί της φρουράς στο παρελθόν αναγκάστηκαννα πηγαίνουν για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ή να μαζεύουν ακόμη και …ελιές. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ασκούσαν απλώς καθήκοντα οδηγού, μεταφέροντας ακόμα και τα παιδιά του «φρουρούμενου» στα σχολεία τους.

Εν τω μεταξύ, στην περίπτωση του Φειδία Παναγιώτου υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας ο ευρωβουλευτής λείπει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και συνεπώς οι αστυνομικοί που δεν γίνεται να τον συνοδεύουν στο εξωτερικό, δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Ενδεχομένως θα περιοριστούν σε καθήκοντα φύλαξης του γραφείου του ή του σπιτιού του.

Dream job, δηλαδή…

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