 Σεισμός 5,6 βαθμών στην Καλιφόρνια (Video)

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 8 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Ρέντγουντ Βάλεϊ, η οποία απέχει σχεδόν 200 χιλιόμετρα από το Σαν Φρανσίσκο.
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ βρίσκεται σε συντονισμό με τοπικούς αξιωματούχους για την αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές, όπως μεταδίδει το CBS.
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