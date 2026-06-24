 Σεισμός 5,6 βαθμών στην Καλιφόρνια (Video)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

First footage emerging after a powerful 5.6 magnitude earthquake struck near Redwood Valley, California pic.twitter.com/nX9lvqTSbD June 24, 2026

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 8 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βόρεια της κοινότητας Ρέντγουντ Βάλεϊ, η οποία απέχει σχεδόν 200 χιλιόμετρα από το Σαν Φρανσίσκο.

BREAKING: A 5.6-magnitude earthquake has struck Northern California. pic.twitter.com/2UPWAmwcUq — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ βρίσκεται σε συντονισμό με τοπικούς αξιωματούχους για την αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές, όπως μεταδίδει το CBS.

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