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25.06.2026 19:51

Βενεζουέλα: Ηλικιωμένος γίνεται «ασπίδα» για τη σύζυγό του την ώρα του σεισμού – Συγκλονιστικό βίντεο

25.06.2026 19:51
venezouela-seismos

Δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έπληξαν τη δυτική περιοχή της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας την Τετάρτη, 24/6, προκαλώντας πολυάριθμες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ πάνω από 21.000 άνθρωποι αγνοούνται. Την ίδια ώρα, εκτεταμένες καταστροφές έχουν σημειωθεί σε κτίρια, πολλά από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσαν ολοσχερώς, εγκλωβίζοντας ανθρώπους στα ερείπια.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό καταστροφής, ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που διακινείται στα social media έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καταγράφοντας τη στιγμή που ένας ηλικιωμένος άνδρας προστατεύει τη σύζυγό του με το ίδιο του το σώμα, την ώρα της σεισμικής δόνησης.

Στο υλικό, ο άνδρας εμφανίζεται αρχικά καθισμένος σε καναπέ στο διαμέρισμά του, ενώ η σύζυγός του βρίσκεται δίπλα του σε πολυθρόνα, καθηλωμένη, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Τη στιγμή που αρχίζει ο σεισμός, η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει έντρομη. Ο ηλικιωμένος σηκώνεται αμέσως από τη θέση του, την πλησιάζει και της κρατά τα χέρια προσπαθώντας να την καθησυχάσει. Στη συνέχεια, στέκεται από πάνω της, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ανθρώπινη «ασπίδα» για να την προστατεύσει από πιθανά συντρίμμια ή πτώση αντικειμένων.

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