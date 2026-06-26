Ένοπλες Δυνάμεις: Ορκίστηκαν στη Λαμία οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες – Όσες… έμειναν

Στον Αυλώνα πραγματοποιήθηκε παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιου Δαβάκη, η ιστορική πρώτη ορκωμοσία γυναικών εθελοντριών του Στρατού Ξηράς.

«Για πρώτη φορά, νεαρές Ελληνίδες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και φιλοπατρία, πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου, φόρεσαν το χακί και εκπαιδεύτηκαν κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Η απόφασή τους να καταταγούν εθελοντικά αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα προς ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς καταρρίπτει στερεότυπα δεκαετιών που ήθελαν τη στρατιωτική θητεία να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο ή υποχρέωση του ανδρικού πληθυσμού. Αυτές οι γυναίκες ανοίγουν έναν νέο δρόμο, καθώς γίνονται οι πρωτοπόρες μιας νέας εποχής για τον ελληνικό στρατό» ανέφερε ο υφυπουργός.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η εξειδικευμένη εκπαίδευση, κατά την οποία κάθε εθελόντρια θα λάβει τη στρατιωτική της ειδικότητα με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας, τις γραμματικές ή τεχνικές της γνώσεις και τις ατομικές της ικανότητες.

Στη συνέχεια, θα μετατεθούν σε Μονάδες και Σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς, όπου θα αναλάβουν ενεργά καθήκοντα και θα ενταχθούν πλήρως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης θητείας τους, ή της εννεάμηνης αν επιλέξουν την παραμεθόριο, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μεγάλες ασκήσεις και καθημερινές δραστηριότητες, ενώ για όσες το επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια θα ανοίξει ο δρόμος για την επιλογή τους ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα κίνητρα που συνοδεύουν τη θητεία μετά την ολοκλήρωσή της. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας ως προϋπηρεσίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και η δυνατότητα πρόσληψης κατά προτεραιότητα σε ορισμένες κατηγορίες πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικοί υπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι από τις 72 γυναίκες που περίμεναν στο κέντρο εκπαίδευσης, παρουσιάστηκαν 51 και λίγο μετά αποχώρησαν 4 από αυτές, προκαλώντας προβληματισμό στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας είχε σπεύσει μάλιστα με ελικόπτερο στη Λαμία και μίλησε στις εθελόντριες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ριθμός των φυναικών που ορκίστηκαν σήμερα ενδεχομένως να ήταν ακόμη μικρότερος.

Μάλιστα, οι αποχωρήσεις γίνονται με τη μέθοδο των αναβολών για «λόγους υγείας», λένε ενημερωμένες πηγές.

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