Μέση Ανατολή: Σε… άλλο μήκος κύματος Βανς και Ρούμπιο – Η συμφωνία με το Ιράν, το Ισραήλ και… στη μέση ο Τραμπ

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταβάλει έντονες προσπάθειες για να παρουσιάσει ένα κοινό μέτωπο όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, αλλά οι δηλώσεις του αντιπροέδρου και του υπουργού Εξωτερικών του παρουσίασαν κατά καιρούς αποκλίσεις την περασμένη εβδομάδα, ειδικά όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, επέκρινε σφοδρά τους Ισραηλινούς που ασκούν κριτική στην προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπονόησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στη Βηρυτό — με στόχο την αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ, η οποία επιτίθεται στο Ισραήλ — υπονομεύουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, όπως σημειώνει το Reuters.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ταξίδεψε στον Κόλπο αυτή την εβδομάδα, υπερασπίστηκε τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στο Λίβανο, περιγράφοντας επανειλημμένα τις ενέργειές του ως δικαιολογημένη απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Όταν πιέστηκε να σχολιάσει την κριτική του Βανς, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει, προτού αναφερθεί σε μια επίθεση της λιβανικής πολιτοφυλακής εναντίον ενός ισραηλινού σημείου ελέγχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η αντίθεση αυτή υποδηλώνει ότι, παρόλο που η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση στην ενότητα, οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες αναδύονται κατά καιρούς στην επιφάνεια — μια πρόκληση για τον Λευκό Οίκο, του οποίου ο πολιτικός συνασπισμός είναι βαθιά διχασμένος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Προσφέρει επίσης μια πρώιμη εικόνα για το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με τον Ρούμπιο και τον Βανς να θεωρούνται και οι δύο ως πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος

Τόσο ο Βανς όσο και ο Ρούμπιο στάλθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε ταξίδια υψηλού προφίλ στο εξωτερικό, προκειμένου να υπερασπιστούν την προκαταρκτική ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου. Ο Βανς ταξίδεψε στην Ελβετία για μια σειρά συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, υιοθέτησε έναν σαφώς αισιόδοξο τόνο όσον αφορά την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν. Επίσης, έχει δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι τα κράτη του Κόλπου θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση του Ιράν, ενώ έχει αναφερθεί συχνά στη δυνατότητα μιας νέας, πιο συνεργατικής σχέσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν προσκαλέσει Ιρανό αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών να αναλάβει καθήκοντα συντονιστή για την αποφυγή συγκρούσεων με το Πεντάγωνο στο Κατάρ.

Ο Ρούμπιο, εν τω μεταξύ, επισκέφθηκε τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να διαβεβαιώσει τους συμμάχους – ορισμένοι από τους οποίους εκφράζουν ανησυχίες ότι η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι υπερβολικά γενναιόδωρη προς την Τεχεράνη – ότι τα συμφέροντά τους θα προστατευθούν. Την Τρίτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν θα ζητούσε από τους συμμάχους να χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση του Ιράν, αναφέροντας ότι μια τέτοια πιθανότητα βρίσκεται «πολύ μακριά στο μέλλον». Κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους της περιοχής τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να είναι αδιάβλητη όσον αφορά τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. «Αν και θέλουμε μια συμφωνία, δεν θέλουμε μια συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος», είπε.

Διαψεύδει το ρήγμα ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ των δύο αξιωματούχων. «Υπάρχει ένα μόνο στρατόπεδο – αυτό του Προέδρου Τραμπ – και ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Προέδρου να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, χαρακτήρισε την ιδέα ότι υπάρχουν διαφωνίες στην εξωτερική πολιτική μεταξύ του Ρούμπιο και του Βανς ως «κουραστική και ψευδή» αφήγηση, λέγοντας ότι «ολόκληρη η κυβέρνηση στηρίζει 100% τον Πρόεδρο Τραμπ».

Άλλος εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε επιπλέον ότι δεν υπήρχε καμία διαφωνία μεταξύ των δύο αξιωματούχων σχετικά με τον Λίβανο, αναφέροντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της κυριαρχίας της λιβανικής κυβέρνησης σε ολόκληρο το έδαφός της.

Ορισμένοι αναλυτές και σχολιαστές δεν έχουν πειστεί. Ο Μάικλ Ρούμπιν, ανώτερος ερευνητής στο think tank American Enterprise Institute, δήλωσε ότι ο Ρούμπιο και ο Βανς έχουν σαφώς διαφορετικές απόψεις. «Στην ουσία, εκπροσωπούν διαφορετικές τάσεις», είπε.

Διαφορετικές βάσεις για την εξωτερική πολιτική

Οι δύο αξιωματούχοι προέρχονται από ριζικά διαφορετικά υπόβαθρα εξωτερικής πολιτικής. Πριν αναλάβει τα καθήκοντά του πέρυσι, ο Βανς επέκρινε συχνά τους πολέμους στο εξωτερικό ως σπατάλη ζωών και χρημάτων. Ο Ρούμπιο έγινε γνωστός ως «γεράκι» στη Γερουσία, όπου πίεζε για μια πιο συγκρουσιακή στάση απέναντι στο Ιράν, τη Ρωσία και την Κούβα. Και οι δύο άνδρες θεωρούνται πιθανοί διάδοχοι του Τραμπ και αποτελούν προϊόν ισχυρών, ανταγωνιστικών ομάδων εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι «νεοσυντηρητικοί», οι οπαδοί των οποίων τείνουν να υποστηρίζουν την εξωτερική παρέμβαση. Από την άλλη, οι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και οι ειδικοί σε θέματα πολιτικής υποστηρίζουν ότι πολλοί πρόσφατοι πόλεμοι στο εξωτερικό ήταν δαπανηροί και απερίσκεπτοι. Μόνο το 52% των Ρεπουμπλικάνων πιστεύει ότι η τρέχουσα σύγκρουση έχει θέσει τις ΗΠΑ σε ισχυρότερη θέση, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, γεγονός που υποδηλώνει ένα κόμμα διχασμένο μεταξύ αυτών των δύο στρατοπέδων.

Ωστόσο, τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Βανς έχουν υποστηρίξει όλες τις αποφάσεις του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, της επίθεσής του εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο και της επακόλουθης απόφασής του να επιδιώξει την ειρήνη. Και οι δύο έχουν μάλιστα χρησιμοποιήσει παρόμοια επιχειρήματα, δηλώνοντας ότι θα κρίνουν τις πράξεις της Τεχεράνης, και όχι τα λόγια της, καθώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σε ποιο βαθμό οι απόψεις του για το Ιράν διέφεραν από αυτές του Βανς, ο Ρούμπιο απάντησε ότι και οι δύο ακολουθούσαν τις οδηγίες του Τραμπ. «Όλοι εδώ στέκονται ενωμένοι πίσω από τον πρόεδρο», είπε.

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