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Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.07.2026 18:18

Η απίστευτη ιστορία με το οικόσιτο… κοράκι που έχει γίνει viral: Ο «Μπάμπης» και πώς κατέκτησε το διαδίκτυο 

01.07.2026 18:18
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Viral έγινε το τελευταίο διάστημα στα social media ο… Μπάμπης.

Δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα κοράκι, το οποίο εμφανίζεται να ζει και να συμπεριφέρεται σαν κανονικό κατοικίδιο στην περιοχή της Ξάνθης.

Ο… ιδιοκτήτης του Ανέστης Μελισσόπουλος εξηγεί πώς βρέθηκε με ένα κοράκι ως κατοικίδιο.

«Η ιστορία του Μπάμπη είναι η εξής, τον βρήκαμε κάτω από ένα δέντρο όταν ήταν νεογέννητο μαζί με τον αδερφό του τα μεγαλώσαμε με κρέμα για νεοσσούς και από τον πρώτο μήνα τα πουλιά ήταν ελεύθερα…..το ένα μετά από λίγο καιρό έφυγε το άλλο έμεινε και δεν ξεκολλάει από το σπίτι……έχει πάρα πολύ πλάκα αλλά κάνει και πολλές αταξίες όπως να τρυπάει την σίτα της πόρτας, να κόβει τα λουλούδια και να τσιμπάει το σκύλο όχι για να του κάνει κακό απλά για να παίξει…τρώει τα πάντα όπως φαγητό του σπιτιού μέχρι λαχανικά αυγά και γλυκά και 6 το πρωί χτυπάει την πόρτα για να πάρει την πρώτη λιχουδιά της ημέρας….και όλη μέρα γυρίζει στο χωριό για βόλτα και μαζεύει ότι του γυαλίζει…σε άλλα βίντεο θα σας δείξω και άλλες ζαβολιές».

Μερικά από τα βίντεο με πρωταγωνιστή τον «Μπάμπη»

Τα κοράκια θεωρούνται από τα πιο ευφυή ζώα στον κόσμο. Χρησιμοποιούν εργαλεία, λύνουν σύνθετα προβλήματα, αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα και θυμούνται εμπειρίες για χρόνια. Η γνωστική τους ικανότητα έχει συχνά συγκριθεί με εκείνη μικρών παιδιών.

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