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01.07.2026 22:25

Μάχη Τσιτσιπά – Τζόκοβιτς για την πρόκριση στους «32» του Wimbledon

01.07.2026 22:25
tsitsipas-djokovic

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Ουγκό Γκαστόν και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Wimbledon, εκεί όπου αντιμετωπίζει τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει κατακτήσει επτά φορές το συγκεκριμένο Grand Slam

Ο Τσιτσιπάς είχε κερδίσει το πρώτο τους ραντεβού στο μακρινό 2018 (Canada Masters) ενώ νίκησε ξανά τον Τζόκοβιτς το 2019 (Shanghai Masters), παίρνοντας κεφάλι στο μεταξύ τους σκορ (2-1).

Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, ο Σέρβος έχει επιβληθεί απόλυτα, μετρώντας 11 συνεχόμενες νίκες, αρκετές από τις οποίες σε κορυφαίες διοργανώσεις και τελικούς Grand Slam.

Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους ήταν πριν από δύο χρόνια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στη διοργάνωση όπου ο Τζόκοβιτς ολοκλήρωσε τη συλλογή των μεγάλων τίτλων της καριέρας του κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Ο νικητής της σπουδαίας αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αρτούρ Ριντερκνές και Άνταμ Νταμ.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 00:01
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