«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» – Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους σεισμούς

Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχεται σε 2.295, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

#BREAKING Venezuelan National Assembly President Jorge Rodríguez says the death toll from last week's earthquakes has risen to 2,295.



He added that 11,267 have been injured, 12,841 displaced, and 6,461 people rescued. pic.twitter.com/HPLhgFhlXK — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 1, 2026

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.

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