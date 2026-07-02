Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ και το Ισραήλ να μην επιτεθούν κατά την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Το Ιράν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ να μην εξαπολύσουν επιθέσεις καθώς η χώρα προετοιμάζεται για την κρατική κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο Αλί Αμπντολάχι, διοικητής του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya, δήλωσε ότι οι «εχθροί του Ιράν» θα πρέπει να αποφύγουν έναν «λανθασμένο υπολογισμό» αλλιώς θα αντιμετωπίσουν σκληρά αντίποινα.

Η νεκρική πομπή για τον Χαμενεΐ θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου με την ταφή του στην πατρίδα του, τη Μασάντ, με επιπλέον τελετές να έχουν προγραμματιστεί στο Κομ και το Ιράκ μεταξύ αυτών των ημερομηνιών.

Την Πέμπτη, φωτογραφίες έδειχναν στρατιώτες του IRGC να μεταφέρουν το φέρετρο της συζύγου του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, Ζαχρά Χαντάντ Αντέλ, πριν από την τελετή κηδείας της.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η «αποπυρηνικοποίηση του Ιράν προχωρά καλά» και ότι πραγματοποιήθηκαν «πολύ καλές συναντήσεις» στο Κατάρ, καθώς αυτός και ο αντιπρόεδρός του υποβάθμισαν οποιαδήποτε υπόνοια για επιστροφή σε ολοκληρωτική μάχη.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, έφτασαν στο Κατάρ την Τρίτη για να συναντηθούν με μεσολαβητές, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες συνομιλίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες σημείωσαν «θετική πρόοδο» σε θέματα που σχετίζονται με την προσωρινή συμφωνία.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα παραστεί στην κηδεία του πατέρα του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν θα παραστεί στην κηδεία του πατέρα του αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπός του.

Δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στην θανατηφόρα επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ που σκότωσε τον πατέρα του.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, είχε πρόσφατα καυχηθεί ότι ο ηγέτης «σημαδεύτηκε για θάνατο». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απάντησε ότι η εκτέλεση τέτοιων απειλών θα αντιμετωπιστεί με «ισχυρή απάντηση».

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