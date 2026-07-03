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03.07.2026 09:05

Επτά επενδυτικά σχήματα διεκδικούν το 51% των Ελληνικών Αλυκών – Ποιοι πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού

03.07.2026 09:05
alykes

Στην επόμενη φάση περνά ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου ενέκρινε την προεπιλογή επτά επενδυτικών σχημάτων που θα διεκδικήσουν την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ο διαγωνισμός αφορά την πώληση ποσοστού τουλάχιστον 51% των μετοχών της εταιρείας, με τους επενδυτές που προκρίθηκαν να περνούν πλέον στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, κατά την οποία θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, τα επενδυτικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής είναι:

  • Κοινοπραξία των εταιρειών Μ.Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ και SALINITY GROUP AB.
  • Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία – ΚΑΛΑΣ Α.Ε.
  • MANTIS TRADING Α.Ε.
  • MECCANICA GROUP Α.Ε.
  • Κοινοπραξία των εταιρειών ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  • SOSALT SpA.
  • Κοινοπραξία των εταιρειών UNISEL και ΧΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Το επόμενο διάστημα τα προεπιλεγέντα σχήματα θα υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room), όπου θα είναι διαθέσιμα όλα τα οικονομικά, τεχνικά και νομικά στοιχεία της εταιρείας. Παράλληλα θα παραλάβουν τα τεύχη της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, ώστε να προετοιμάσουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. αποτελεί τον βασικό προμηθευτή αλατιού της εγχώριας αγοράς και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παραγωγούς φυσικού αλατιού στη Μεσόγειο. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο εντάσσεται στον σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής, την αξιοποίηση των αναπτυξιακών της προοπτικών και τη δημιουργία νέων επενδύσεων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, η αξιοποίηση της εταιρείας εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, να στηρίξει τις τοπικές οικονομίες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι αλυκές και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά αλατιού.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.07.2026 09:34
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