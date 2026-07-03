Το Ιράν στέλνει μήνυμα στον Τραμπ με μια μεγαλοπρεπή και κολοσσιαία κηδεία για τον δολοφονημένο Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονία του στην αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ τιμάται με μια εβδομαδιαία κηδεία που εκτείνεται σε πέντε πόλεις σε δύο χώρες, με εκατομμύρια πενθούντες να αναμένεται να παραστούν.

Παρά τον δαπανηρό πόλεμο εναντίον δύο από τους ισχυρότερους στρατούς του κόσμου και δεκαετίες συντριπτικής οικονομικής δυσπραγίας, η Τεχεράνη δεν φείδεται εξόδων για να αποχαιρετήσει τον Χαμενεΐ σε μια μεγαλοπρεπή τελετή που καλύπτεται από θρησκευτικό συμβολισμό και συμπίπτει με τους εορτασμούς της 250ής επετείου της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

#WATCH | Emotional scenes unfolded at Imam Khomeini Grand Mosalla as mourners paid their respects while the coffin of Ayatollah Ali Khamenei's granddaughter was displayed ahead of the funeral proceedings in Tehran.#Iran #Tehran #Khamenei #GrandMosalla #MiddleEast… pic.twitter.com/uzg7RSG9Yo — India Today Global (@ITGGlobal) July 3, 2026

Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν ξεκινήσει μια από τις μεγαλύτερες υλικοτεχνικές προσπάθειες στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κινητοποιώντας κυβερνητικούς υπαλλήλους, πανεπιστήμια, εργατικά συνδικάτα, πυροσβέστες, στρατιώτες, εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ακόμη και θρησκευτικές «ομάδες πένθους» για να οργανώσουν την κηδεία και να διαχειριστούν τα εκατομμύρια «προσκυνητών» που αναμένεται να ταξιδέψουν σε πόλεις και ιερούς τόπους σε όλο το Ιράν και το Ιράκ για να αποχαιρετήσουν τον αγιατολάχ. Οι αρχές στο γειτονικό Ιράκ, όπου οι Σιίτες Μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία, αναφέρουν ότι εκατομμύρια πενθούντες αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής.

Για περισσότερες από δέκα ημέρες, η συντριπτική κάλυψη στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχει συσσωρευτεί μέχρι αυτή τη στιγμή, με τραγούδια προς τιμήν του Χαμενεΐ και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του να ξεπερνούν τις ειδήσεις για συνομιλίες με τις ΗΠΑ που προηγουμένως κυριαρχούσαν στους τίτλους. Η κλίμακα του θεάματος έχει σχεδιαστεί για να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο και στους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας: Το καθεστώς όχι μόνο επέζησε από έναν υπαρξιακό πόλεμο, αλλά θα τιμήσει πεισματικά τον δολοφονημένο ηγέτη του ως σύμβολο της ανθεκτικότητάς του.

«Πρέπει να σηκωθούμε και να υψώσουμε την κραυγή για το αίμα του έθνους στον κόσμο, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ότι το έντιμο και ευγενές έθνος του Ιράν δεν μένει σιωπηλό μπροστά στην καταπίεση… και δεν θα αφήσει το αίμα του Ιμάμη του (Χαμενεΐ)», έγραψε σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου που ηγείται των διαπραγματεύσεων του Ιράν με τις ΗΠΑ.

#WATCH : Iran has officially begun state funeral ceremonies for former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, with his casket placed at Tehran's Grand Mosalla as thousands of mourners gathered to pay their final respects. The multi-day funeral will continue across several of… pic.twitter.com/VP4cFdvZ9t — upuknews (@upuknews1) July 3, 2026

«Ένα επικό κατόρθωμα που θα δείξει το μεγαλείο του πνεύματος ενός έθνους στον κόσμο».

Μπορεί επίσης να σηματοδοτήσει τη στιγμή που ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, θα κάνει το δημόσιο ντεμπούτο του, αφού παρέμεινε κρυμμένος από τότε που σκοτώθηκε ο πατέρας του και τα μέλη της οικογένειάς του.

Ένα θέαμα γεμάτο συμβολισμό

Δεν πρέπει να χαθεί στην τελετή ο προφανώς σκόπιμος συμβολισμός των επιλεγμένων ημερομηνιών. Η σορός του Χαμενεΐ έχει προγραμματιστεί να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την 250ή Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ενώ μια άλλη σημαντική ημέρα στην πομπή συμπίπτει με μια σημαντική σιιτική εορτή για τον θάνατο μιας ιστορικής θρησκευτικής προσωπικότητας.

Όλο το θέαμα εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του ισλαμικού μήνα Μουχάραμ, μιας περιόδου βαθιά συνδεδεμένης στο σιιτικό Ισλάμ με το πένθος, την προδοσία και το μαρτύριο – συγκεκριμένα το μαρτύριο του Ιμάμη Χουσεΐν τον 7ο αιώνα, ενός από τους σιίτες αγίους στους οποίους ο Χαμενεΐ συνδέει την καταγωγή του.

Ο Χαμενεΐ, του οποίου η 37χρονη διακυβέρνηση χαρακτηρίστηκε από πεισματική ανυπακοή και βαθύ σκεπτικισμό απέναντι στη Δύση, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η κηδεία του οργανώνεται ως παρέλαση νίκης σε τρεις ιρανικές πόλεις και δύο ιερούς τόπους στο γειτονικό Ιράκ, δείχνοντας στους υποστηρικτές του ότι ο κληρικός δεν έχει χάσει ακόμα, ούτε καν στον θάνατό του.

Ira-nian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf became visibly emotional during the farewell ceremony for the late Supreme Leader Ayatollah Ali Kha-menei, shedding tears as mourners gathered to pay their final respects.



Disclaimer: This video is sourced online and belongs… pic.twitter.com/yuqlU0o6aX — Pakistan Narrative (@narrative_pk) July 3, 2026



Ο ηγέτης, του οποίου η δολοφονία από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει αναβαθμίσει το κύρος του, προήδρευσε σε μερικές από τις μεγαλύτερες αντικαθεστωτικές διαμαρτυρίες στην ιστορία του Ιράν, συντρίβοντας βάναυσα τους διαδηλωτές που συχνά φώναζαν για τον θάνατό του. Στη διαδικασία, ενδυνάμωσε τη σκληροπυρηνική βάση του καθεστώτος παρά την έντονη εγχώρια και διεθνή αντίθεση.

«Η δολοφονία έκανε τον Χαμενεΐ πολύ πιο ισχυρό συμβολικά εν ζωή από ό,τι ήταν εν ζωή», δήλωσε στο CNN ο Σίνα Τούσι, ανώτερος μη μόνιμος συνεργάτης στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής. «Ο Χαμενεΐ παρουσιάζεται τώρα ως μαρτυρική θρησκευτική αρχή, παρόμοια με τους σεβαστούς σιίτες αγίους που μαρτύρησαν, των οποίων η κοσμοθεωρία δικαιώθηκε από τον τρόπο θανάτου του».

Πενήντα εκατομμύρια κομμάτια ψωμιού

Οι μόνες προηγούμενες εμπειρίες του Ιράν με κηδείες αυτής της κλίμακας ήταν αυτές του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989, και του διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020. Και οι δύο πομπές κατέληξαν στο χάος και κατέληξαν σε θανατηφόρες συγκρούσεις πλήθους.

Η σορός του Χομεϊνί, έπρεπε να μετακινηθεί με ελικόπτερο αφού φρενήρεις πενθούντες έσκισαν τα σάβανα του φέρετρου.

Η προστασία της σορού του ηγέτη, η διαχείριση των εκατομμυρίων πενθούντων ενώ φιλοξενεί ξένους αξιωματούχους και η ενορχήστρωση σημαντικών εκδηλώσεων σε πέντε πόλεις σε δύο χώρες είναι μια κολοσσιαία επιχείρηση. Θα απαιτηθεί μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση ασφαλείας για μια χώρα που μόλις έχει βγει από εσωτερικές αναταραχές και πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Η πρώτη εκδήλωση όπου θα εκτεθεί το φέρετρο ξεκινά στις 6 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, όταν η σορός του Χαμενεΐ θα τοποθετηθεί σε μια υπερυψωμένη σκηνή που θα ανεγερθεί μέσα στο Ιμάμη Χομεϊνί Μοσάλα της Τεχεράνης, ένα τεράστιο συγκρότημα τζαμιών. Οι πυροσβέστες έχουν εγκαταστήσει περισσότερους από 6.000 εναέριους ψεκαστήρες νερού σε όλη την πλατεία για να διατηρούν τα πλήθη δροσερά κάτω από τον καυτό ήλιο του Ιουλίου.

Τα διεθνή και εγχώρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας θα είναι κλειστά κατά τη διάρκεια της κηδείας και έχουν κηρυχθεί εθνικές αργίες στις πόλεις από τις οποίες θα περάσει η σορός του Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη, μια πόλη 17 εκατομμυρίων κατοίκων, θα υποβληθεί στη μεγαλύτερη τροχαία επιχείρηση στην ιστορία της, απαγορεύοντας τα ιδιωτικά οχήματα κοντά στην πομπή και ανοίγοντας περισσότερους από 700 χώρους στάθμευσης για να ελευθερωθεί χώρος για τα εκατομμύρια που αναμένεται να κατέβουν ταυτόχρονα στην πόλη.

Πενήντα εκατομμύρια κομμάτια ψωμιού θα ψηθούν για να θρέψουν τους πενθούντες, με 16 κινητά αρτοποιεία να έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα, ανέφερε η παραστρατιωτική εθελοντική δύναμη Basij, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις έχουν προετοιμαστεί για τους εισερχόμενους πενθούντες, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει 2.500 ασθενοφόρα, 21 ελικόπτερα, 100 drones και χιλιάδες προσωπικό διάσωσης, ενώ περισσότερα από δύο δωδεκάδες νοσοκομεία, 500.000 λίτρα ενδοφλέβιων υγρών και 20.000 αίθουσες διδασκαλίας είναι έτοιμα, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια εθνική εκστρατεία ζητώντας από τους ανθρώπους να προσφέρουν εθελοντικά τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν πενθούντες που επισκέπτονται την Τεχεράνη, τη Μασάντ και την Κομ, ενώ τζαμιά, αθλητικές αίθουσες, πάρκα και πολιτιστικά κέντρα στην πρωτεύουσα έχουν επίσης προετοιμαστεί για να φιλοξενήσουν τα εκατομμύρια που αναμένεται να παραστούν στην τελετή κηδείας.

Προβάλλοντας δύναμη στον κόσμο

Την τρίτη ημέρα, αναμένεται μια νεκρώσιμη πομπή να ξεκινήσει από τα ανατολικά της πρωτεύουσας προς τα δυτικά της όρια. Η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στη συνέχεια για περισσότερες τελετές στην ιερή πόλη Κομ, προτού μεταφερθεί αεροπορικώς σε ιερούς τόπους των Σιιτών στη Νατζάφ και την Καρμπάλα του Ιράκ.

Στη συνέχεια, θα μεταφερθεί στον τελικό τόπο ταφής της, στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη Μασάντ – τον τόπο γέννησης του Χαμενεΐ.

Η μεταφορά της σορού του πρώην ανώτατου ηγέτη στο Ιράκ χρησιμεύει ως σύμβολο της εικόνας της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως επαναστατικής δύναμης χωρίς σύνορα, ένα μήνυμα που είναι πρόθυμη να ενισχύσει μετά από χρόνια προβολής της δύναμής της στην περιοχή.

«Οι θρησκευτικοί του οπαδοί επεκτάθηκαν στο Ιράκ, το Πακιστάν, το Μπαχρέιν και άλλες σιιτικές κοινότητες, γι’ αυτό και οι προγραμματισμένες πομπές στη Νατζάφ και την Καρμπάλα είναι τόσο σημαντικές», δήλωσε ο Τούσι. «Ενισχύουν την αίσθηση ότι αυτή δεν είναι απλώς μια ιρανική κρατική κηδεία, αλλά μια διεθνική στιγμή».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν παράσχει φιλόδοξες εκτιμήσεις για τον αριθμό των συμμετεχόντων, που κυμαίνονται από 4 εκατομμύρια έως 15 εκατομμύρια πενθούντες – κάτι που θα μπορούσε να καταστήσει την κηδεία τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία – και καυχήθηκαν ότι 14.000 δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένων 900 ξένων δημοσιογράφων, θα καλύψουν την εκδήλωση.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αφιέρωσαν την περασμένη εβδομάδα στην καταγραφή των αναμενόμενων ξένων αξιωματούχων. Αλλά εκτός από τον Γεωργιανό πρόεδρο Μιχαήλ Καβελασβίλι, τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αναπληρωτή του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, λίγοι παγκόσμιοι ηγέτες αναμένεται να περιμένουν. Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι οκτώ αρχηγοί κρατών και 12 πρόεδροι κοινοβουλίων θα είναι παρόντες. Δυτικοί αξιωματούχοι αποκλείστηκαν από τη λίστα των προσκληθέντων.

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν χαρακτήρισε την πομπή ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του αιώνα και ο υπουργός Εσωτερικών του δήλωσε ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη «τελετή αποχαιρετισμού» στην ιρανική ιστορία. Ο Αλί Ακμπάρ Πουρτζαμσιντιάν, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης που έχει οριστεί για να ηγηθεί της επιτροπής επίβλεψης των εκδηλώσεων, δήλωσε ότι η κηδεία θα επιδιώξει να προβάλει την «δύναμη» της Ισλαμικής Δημοκρατίας στη διεθνή κοινότητα.

Θα εμφανιστεί ο Μοτζτάμπα;

Ένα κεντρικό ερώτημα που τίθεται κατά την κηδεία είναι το αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης και γιος του δολοφονημένου αγιατολάχ, θα εμφανιστεί στην πομπή για τον πατέρα, τη μητέρα και τη σύζυγό του, οι οποίοι σκοτώθηκαν όλοι στην ίδια αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

Τραυματισμένος σε αυτήν την επίθεση, ο Μοτζτάμπα παρέμεινε κρυμμένος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, επικοινωνώντας με τους υποστηρικτές του μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, χωρίς ποτέ να δείχνει το πρόσωπό του ή να χρησιμοποιεί τη φωνή του. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προσπαθήσει να προβάλουν μια εικόνα πλήρους ανάρρωσης, ισχυριζόμενοι ότι κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα αν θα παρευρεθεί, ο διοργανωτής της κηδείας απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι «το θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας και η απόφαση εμπίπτει αποκλειστικά στο γραφείο του Ηγέτη».

Η εμφάνισή του θα ήταν μνημειώδης, σηματοδοτώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση και βοηθώντας στην εδραίωση της νομιμότητάς του. Η μη παρουσία του είναι πιθανό να τροφοδοτήσει αμφιβολίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την ευημερία του, καθώς και ερωτήματα σχετικά με το ποιος κυβερνά τη χώρα. Αυτή την εβδομάδα, ο ηγέτης δεν εμφανίστηκε σε μια ιδιωτική τελετή αποχαιρετισμού για τη σύζυγό του.

Εάν απουσιάζει από την κηδεία, η Ισλαμική Δημοκρατία είναι πιθανό να το παρουσιάσει ως απαραίτητο μέτρο ασφαλείας.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε για τυχόν «λανθασμένους υπολογισμούς» κατά τη διάρκεια της κηδείας και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπας Αραγτσί δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη θα δώσει άμεση και ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή κατά της ηγεσίας της.

Αλλά παρά την προσπάθεια του καθεστώτος να μετατρέψει την κηδεία σε μια μαζική επίδειξη δύναμης και λαϊκής υποστήριξης, ορισμένοι Ιρανοί παραμένουν αδιάφοροι.

«Δεν έχω καταφέρει καν να πάρω βενζίνη εδώ και δύο ημέρες επειδή οι ουρές είναι τρελές», δήλωσε ένας κάτοικος της Τεχεράνης στο CNN. «Και ας είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα πάνε στην κηδεία, θα πάνε διακοπές».

«Οι μισοί από αυτούς μάζεψαν τα πράγματά τους και έφυγαν χθες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

«Ψήνεται» η ανατολική ακτή των ΗΠΑ ενώ ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις της 4ης Ιουλίου

Αγριεύει η κόντρα Ισραήλ – Τουρκίας με φόντο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Τελ Αβίβ

Η Λαγκάρντ εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ για να παίξει ρόλο στις γαλλικές εκλογές