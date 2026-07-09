Μιχάλης Οικονόμου: «Κάναμε θεραπεία ζεύγους και συμβουλευτική γονέων»

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Στην ισορροπία που έχει καταφέρει να βρει με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή αναφέρθηκε ο Μιχάλης Οικονόμου, συνέντευξή του στο περιοδικό Gala, επισημαίνοντας ότι οι δυο τους δουλεύουν τη σχέση τους, έχοντας κάνει τόσο θεραπεία ζεύγους όσο και συμβουλευτική γονέων.

Ερωτηθείς για την αναγνωρισιμότητα, ο ηθοποιός τόνισε ότι είναι ένα κομμάτι που έχει συνηθίσει και πλέον, απολαμβάνει.

«Κατ’ αρχάς δεν κουβαλάμε την τρέλα του ηθοποιού στο σπίτι, υπάρχει μεγάλη σταθερότητα. Στα πρώτα χρόνια της σχέσης, ενώ αρχικά δεν μας ένοιαζε το ότι ανήκουμε στον ίδιο χώρο, μοιραία έρχεται κάποια περίοδος όπου ο ένας δουλεύει πιο πολύ και ο άλλος πιο λίγο. Εκεί μπορεί να έρθει ένας ανταγωνισμός, και ήρθε. Είμαστε όμως ένας ζευγάρι που του αρέσει να δουλεύει τη σχέση του και ο καθένας τον εαυτό του και δεν αφηνόμαστε στη μοίρα των συναισθημάτων μας. Κάναμε και θεραπεία ζεύγους και συμβουλευτική γονέων, ό,τι μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε το έχουμε κάνει. Τώρα είμαστε σε μια φάση πολύ βαθιάς ισορροπίας, χαράς και απόλαυσης της καθημερινότητας» είπε αρχικά.

«Έχω συνηθίσει την αναγνωρισιμότητα και την απολαμβάνω. Ειδικά όταν κάποιος που με έχει δει στο θέατρο έρχεται και μου μιλάει με την ίδια διαχυτικότητα και χαρά με εκείνους που με έχουν δει στην τηλεόραση, είναι ακόμα πιο πολύτιμο. Βέβαια κυρίως ηθοποιός του θεάτρου είμαι. Αν εξαιρέσεις τα “Άγρια παιδιά”, που ήταν η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά, είχαν περάσει δέκα χρόνια με μερικά guests πριν ξαναπαίξω στην τηλεόραση με τα “Καλύτερα μας χρόνια” -που είναι παράσημο για μένα, μια σειρά διαχρονική, που θα βλέπεται και θα ξαναβλέπεται- και μετά στο “Κάνε ότι κοιμάσαι”» πρόσθεσε.

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