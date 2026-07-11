Η ΕΤΑΔ προκηρύσσει διαγωνισμό για τη μακροχρόνια αξιοποίηση του ιστορικού Ξενία Κοζάνης

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Στην αγορά βγάζει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) το ιστορικό Ξενία Κοζάνης, προκηρύσσοντας ανοικτό ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου, στο πλαίσιο του σχεδίου αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των εμβληματικών ακινήτων που διαθέτει.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, με την ΕΤΑΔ, θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, να επιδιώκει την προσέλκυση επενδυτών που θα αναλάβουν την αναβάθμιση και επαναλειτουργία του ακινήτου, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τις προοπτικές που προσφέρει η περιοχή.

Το Ξενία Κοζάνης βρίσκεται στην περιοχή «Σκρίκα», στον λόφο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, με πανοραμική θέα προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα ακίνητο με σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, το οποίο η ΕΤΑΔ φιλοδοξεί να επανεντάξει στην οικονομική δραστηριότητα μέσα από ένα σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο, διατηρώντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων της εταιρείας, με έμφαση στα ιστορικά ξενοδοχεία Ξενία, τα οποία τα τελευταία χρόνια προσελκύουν αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζουν ισχυρή αναγνωρισιμότητα με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για το σύνολο του πληροφοριακού υλικού και των τεχνικών στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία απαιτείται προηγούμενη εγγραφή για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών έχει οριστεί για τις 15 Οκτωβρίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου.

Με τον νέο διαγωνισμό, η ΕΤΑΔ συνεχίζει την πολιτική αξιοποίησης του δημόσιου χαρτοφυλακίου μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών διαδικασιών, επιδιώκοντας να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για την αναβάθμιση ακινήτων με ιδιαίτερη ιστορική και αναπτυξιακή σημασία. Στόχος είναι η μετατροπή τους σε σύγχρονες τουριστικές και επιχειρηματικές υποδομές, με θετικό αποτύπωμα τόσο στις τοπικές οικονομίες όσο και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

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