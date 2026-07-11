search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 16:58
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.07.2026 16:12

Νατάσα Παζαΐτη: Καλοκαιρινή απόδραση στο νησί των Ανέμων με τον γιο της

11.07.2026 16:12
pazaiti_mykonos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Βόλτα στα Ματογιάννια με τον γιο της έκανε η Νατάσα Παζαΐτη.

Η γιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή άφησε για λίγο το απαιτητικό της πρόγραμμα και απόλαυσε τα γραφικά σοκάκια της Χώρας στο πλευρό του Αλέξανδρου.

Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε μητέρα και γιο.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πριν από έναν μήνα συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του.

Η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη Καραμανλή, ακολουθεί ακαδημαϊκή πορεία στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα δύο αδέλφια επιλέγουν κατά διαστήματα να συνοδεύουν τους γονείς τους σε δημόσιες εκδηλώσεις και εμφανίσεις, διατηρώντας ωστόσο χαμηλό προφίλ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ράμμος, οι συλληφθέντες της Marfin, το τεκμήριο της αθωότητας και ο Ρωμανός

Κανάλι στο Instagram ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ: Το video trailer για το…pasokaraonair

Ο Άδωνις, ο Αλέξης και ο «χρηματισμός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Emil Lapen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O μοναδικός Νορβηγός που δεν κάνει κουπί για τον Χάαλαντ: «To “Row” είναι λάθος και το ξεπατικώσαμε από την Ισλανδία» (Video)

thwdi
LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση – Με ήθελαν για τα λεφτά μου»

camilla_main
LIFESTYLE

Γουίμπλεντον: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε τον «Κάρολο» του «The Crown»

spain belgium
MEDIA

Τηλεθέαση: Στα ύψη η ΕΡΤ2 λόγω του Μουντιάλ

Apati
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που προσποιούταν υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας – Άρπαζαν κοσμήματα και χρήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi-new
MEDIA

Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε

pensioner
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ - Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

iman-new
LIFESTYLE

Η πριγκίπισσα Ιμάν της Ιορδανίας και ο Έλληνας σύζυγός της Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.07.2026 16:57
Emil Lapen
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O μοναδικός Νορβηγός που δεν κάνει κουπί για τον Χάαλαντ: «To “Row” είναι λάθος και το ξεπατικώσαμε από την Ισλανδία» (Video)

thwdi
LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση – Με ήθελαν για τα λεφτά μου»

camilla_main
LIFESTYLE

Γουίμπλεντον: Όταν η βασίλισσα Καμίλα συνάντησε τον «Κάρολο» του «The Crown»

1 / 3