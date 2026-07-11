Νατάσα Παζαΐτη: Καλοκαιρινή απόδραση στο νησί των Ανέμων με τον γιο της

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Βόλτα στα Ματογιάννια με τον γιο της έκανε η Νατάσα Παζαΐτη.

Η γιατρός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή άφησε για λίγο το απαιτητικό της πρόγραμμα και απόλαυσε τα γραφικά σοκάκια της Χώρας στο πλευρό του Αλέξανδρου.

Ο φακός του Mykonos Live TV κατέγραψε μητέρα και γιο.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πριν από έναν μήνα συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του.

Η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη Καραμανλή, ακολουθεί ακαδημαϊκή πορεία στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα δύο αδέλφια επιλέγουν κατά διαστήματα να συνοδεύουν τους γονείς τους σε δημόσιες εκδηλώσεις και εμφανίσεις, διατηρώντας ωστόσο χαμηλό προφίλ.

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