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11.07.2026 09:45

Πειραιώς και Accenture δημιουργούν το Newra AI Hub για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

11.07.2026 09:45
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Στη δημιουργία του Newra AI Hub, ενός νέου κέντρου ανάπτυξης λύσεων τεχνητής νοημοσύνης με έδρα την Ελλάδα, προχωρούν η Πειραιώς και η Accenture, υλοποιώντας τη στρατηγική συνεργασία που είχαν ανακοινώσει πρόσφατα με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της τράπεζας και την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το νέο AI Hub αποτελεί το επόμενο βήμα της συνεργασίας των δύο πλευρών, καθώς μεταφέρει τη σύμπραξη από το στάδιο του σχεδιασμού στην επιχειρησιακή εφαρμογή. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση προηγμένων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που θα υποστηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες της τράπεζας, θα ενισχύουν την παραγωγικότητα και θα βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών.

Το Newra θα λειτουργήσει ως μόνιμος κόμβος καινοτομίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της Accenture και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Πειραιώς. Η ονομασία του προέρχεται από τον όρο «New Era» και, σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, αποτυπώνει τη φιλοδοξία τους να διαμορφώσουν μια νέα γενιά τραπεζικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τεχνολογία.

Η νέα δομή θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση στην υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών, στη διακυβέρνηση των συστημάτων AI και στη δημιουργία λύσεων που συνδυάζουν την καινοτομία με την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Παράλληλα, το Newra AI Hub αναμένεται να αποκτήσει αναπτυξιακό χαρακτήρα και για την ελληνική αγορά εργασίας. Η λειτουργία του θα ξεκινήσει με ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, ενώ προβλέπεται η πραγματοποίηση νέων προσλήψεων επιστημόνων και μηχανικών με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη καταλύτη για τον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου, σημειώνοντας ότι η τράπεζα επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών. Όπως ανέφερε, μέσω του Newra δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσει μεγαλύτερη κλίμακα και να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Accenture Ελλάδας, Κυριάκος Σαμπατακάκης, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό μοχλό οργανωσιακού μετασχηματισμού και όχι απλώς σε μία ακόμη τεχνολογική εφαρμογή. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την Πειραιώς φιλοδοξεί να αποτελέσει παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η AI μπορεί να ενσωματωθεί στον πυρήνα ενός μεγάλου οργανισμού, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης και επιχειρηματικής αξίας.

Η δημιουργία του Newra AI Hub εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των ελληνικών τραπεζών για ενίσχυση των επενδύσεων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, καθώς ο χρηματοπιστωτικός κλάδος επιταχύνει τον ψηφιακό του μετασχηματισμό με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών.

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