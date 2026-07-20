Άμεση κατάργηση του clawback ζητούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ

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Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την πρωτοφανή εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) στις αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών για τις ιατρικές επισκέψεις.

Η επιβολή clawback στις επισκέψεις στερείται ουσιαστικής λογικής και δικαιολογητικής βάσης, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες υπόκεινται ήδη σε αυστηρό ατομικό πλαφόν, σύμφωνα με την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ. Κάθε συμβεβλημένος ιατρός δύναται να πραγματοποιήσει μόνο συγκεκριμένο αριθμό αποζημιούμενων επισκέψεων μηνιαίως, όπως αυτός καθορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ. Ο περιορισμός αυτός θεσπίστηκε ακριβώς για να διασφαλίζει τον έλεγχο της συνολικής δαπάνης και τη συμμόρφωσή της με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

«Είναι, επομένως, παράδοξο και αδικαιολόγητο να επιβάλλεται εκ των υστέρων και δεύτερος μηχανισμός περιορισμού της ίδιας δαπάνης μέσω του clawback. Με τον τρόπο αυτό, οι συμβεβλημένοι ιατροί τιμωρούνται οικονομικά, παρότι έχουν τηρήσει πλήρως τους περιορισμούς που ο ίδιος ο Οργανισμός έχει θεσπίσει», αναφέρουν σε ανακοίνωση τους και εξηγούν: «Η συγκεκριμένη πρακτική συνιστά διπλή περικοπή της νόμιμης αμοιβής των ιατρών, υπονομεύει την ασφάλεια δικαίου, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και δημιουργεί ένα καθεστώς μόνιμης οικονομικής αβεβαιότητας».

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η διαχρονική υποχρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τη μεταφορά του δημοσιονομικού κόστους στους συμβεβλημένους ιατρούς. Ο μηχανισμός του clawback είχε εξαρχής χαρακτηριστεί ως έκτακτο μέτρο. Ωστόσο, έχει μετατραπεί σε μόνιμο εργαλείο περικοπής των αμοιβών, ανεξάρτητα από το εάν οι πάροχοι έχουν υπερβεί ή όχι τα όρια της δραστηριότητάς τους.

Για τους λόγους αυτούς, η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ ζητά:

Την άμεση κατάργηση του clawback στις ιατρικές επισκέψεις, πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις. Οι δε ιατρικές επισκέψεις των συμβεβλημένων ιατρών, ελέγχονται ήδη μέσω του ισχύοντος συστήματος πλαφόν.

Την αναδρομική διαγραφή ή επιστροφή των ποσών που έχουν παρακρατηθεί από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μηχανισμού στις ιατρικές επισκέψεις.

Την έναρξη ουσιαστικού θεσμικού διαλόγου με την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, βιώσιμου και προβλέψιμου συστήματος αποζημίωσης των συμβεβλημένων ιατρών.

Η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ καλεί τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση αυτής της προφανούς αδικίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της συμβεβλημένης ιατρικής.

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