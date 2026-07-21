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21.07.2026 21:30

Οργή Ιμπραΐμοβιτς κατά Παρέδες για τον τελικό του Μουντιάλ: Αν ήμουν στο γήπεδο θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι

21.07.2026 21:30
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Στο στόχαστρο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μπήκε ο Λεάντρο Παρέδες, μετά τη συμπεριφορά του δεύτερου στον αγώνα Ισπανίας –  Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο Ιμπραΐμοβιτς, γνωστός για τα καυστικά σχόλιά του, στάθηκε στην παρουσία του διεθνή χαφ της Μπόκα Τζούνιορς: «Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο.

Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες.

Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη τους», είπε μιλώντας στο FOX.

Όσο για το αποτέλεσμα και τη νίκη της Ισπανίας:  «Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά.

Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε.

Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν» είπε.

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