Ισχυρά μελτέμια, αισθητή δροσιά και υποχώρηση των ανέμων από την Κυριακή στο καιρικό μενού του τριημέρου!

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Φίλες και φίλοι χρόνια πολλά!

Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος μπαίνει με ένα άκρως ιδιαίτερο καιρικό πρόσωπο. Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά σε επίπεδα που καθόλου δεν θυμίζουν τις συνηθισμένες υψηλές τιμές της εποχής, προσφέροντας πρωτόγνωρη δροσιά. Παράλληλα, οι εξαιρετικά ενισχυμένες ριπές των βοριάδων, οι οποίες τοπικά ξεπέρασαν ακόμη και τα 100 χλμ/ώρα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Άνδρο, διατηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο «κόκκινο». Περιοχές όπως η Αττική, η Βοιωτία, η κεντρική και νότια Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της επικινδυνότητας.

Παράλληλα, τα θυελλώδη μελτέμια προκαλούν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και τοπικά απαγορευτικά απόπλου στα λιμάνια, ταλαιπωρώντας τους ταξιδιώτες της μεγάλης εξόδου. Από την Κυριακή, ωστόσο, οι άνεμοι πέφτουν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους σε πιο ήρεμες συνθήκες, ενώ ο υδράργυρος θα αρχίσει να παίρνει πάλι την ανηφόρα.

Το καιρικό σκηνικό του Δεκαπενταύγουστου

Για την ημέρα της Παναγίας προβλέπονται ισχυρά μελτέμια και χαρακτηριστική δροσιά σε όλη τη χώρα. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, καθώς και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, οι οποίες θα δώσουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά τα 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τα 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 8, με πιθανότητα πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα, ενώ τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 32 με 34 βαθμούς.

Η προοπτική της Κυριακής

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι παρουσιάζουν αισθητή εξασθένηση. Στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Η εξέλιξη για τη Δευτέρα

Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες συννεφιές, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά τμήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, επαναφέροντας σταδιακά τις πιο ζεστές καλοκαιρινές συνθήκες.

Καλό τριήμερο με προσοχή για να απολαύσουμε τις καλοκαιρινές μας στιγμές χωρίς απρόοπτα!

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