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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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20.08.2026 06:58

Πετρέλαιο: Σταθερές οι τιμές με το βλέμμα στις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

20.08.2026 06:58
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Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την κατάσταση στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκαν κατά 25 σεντς, ή 0,3%, στα 91,87 δολάρια το βαρέλι στις 00:37 GMT.

Αντίθετα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Σεπτέμβριο υποχώρησαν κατά 2 σεντς στα 85,81 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο WTI Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο 14 σεντς, ή 0,2%, στα 84,53 δολάρια.

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