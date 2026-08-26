Τα σχολεία της Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις για την προστασία του νερού

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Η προστασία του νερού ξεκινά από τη γνώση και ενισχύεται μέσα από τη συνεργασία και την καθημερινή πράξη. Με αυτή την αφετηρία, η ΕΥΔΑΠ καλεί τα Δημοτικά Σχολεία όλης της Ελλάδας να συμμετάσχουν στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό», δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να διερευνήσουν πώς χρησιμοποιείται το νερό στο σχολείο τους και να προτείνουν τρόπους για την εξοικονόμησή του.

Ο διαγωνισμός αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και συνδέει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την ενεργό συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας υπεύθυνης χρήσης του νερού.

Από την παρατήρηση στις λύσεις

Μέσα από οκτώ διδακτικές ενότητες, οι μαθητές ακολουθούν μια διαδρομή που ξεκινά από την κατανόηση του κύκλου του νερού και καταλήγει στον σχεδιασμό και την παρουσίαση των δικών τους προτάσεων. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, χαρτογραφούν τα σημεία χρήσης νερού στο σχολείο, πραγματοποιούν έναν απλό έλεγχο κατανάλωσης, εντοπίζουν πιθανές περιπτώσεις σπατάλης και διαμορφώνουν ένα ρεαλιστικό πλάνο δράσης.

Η έρευνα συνδυάζεται με τη δημιουργικότητα. Κατασκευές, αφίσες, παρουσιάσεις, καινοτόμες ιδέες και δημιουργίες και άλλες ομαδικές εργασίες δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες τους και να μεταφέρουν το μήνυμα της εξοικονόμησης στις υπόλοιπες τάξεις, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία. Έτσι, οι προτάσεις που αναπτύσσονται στη σχολική τάξη μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων, ενώ συνδέεται με γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού, όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά και η Γλώσσα. Οι μαθητές αξιοποιούν παρατηρήσεις και δεδομένα, συζητούν τα ευρήματά τους και αναζητούν εφαρμόσιμες λύσεις για το δικό τους σχολικό περιβάλλον, καθώς και για τις απλές αλλά σημαντικές καθημερινές πρακτικές εξοικονόμησης που μπορούν να εφαρμόσουν σπίτι τους.

Υποστήριξη για τους εκπαιδευτικούς

Στην ιστοθέση του διαγωνισμού διατίθενται ο Οδηγός Εκπαιδευτικού και υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό, με βίντεο, παρουσιάσεις και φύλλα εργασίας που βοηθούν στην οργάνωση των δραστηριοτήτων. Προβλέπονται επίσης διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, με οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Οι δράσεις μπορούν να ενσωματωθούν στη διδασκαλία και να υλοποιηθούν ως Δράση Ενεργού Πολίτη.

Βραβεία που ωφελούν ολόκληρο το σχολείο

Τα σχολεία που θα κατακτήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις θα βραβευθούν με τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 5.000, 3.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον, προβλέπονται τρεις ειδικές διακρίσεις στις κατηγορίες «Καινοτομία & Δημιουργικότητα», «Επικοινωνία & Ευαισθητοποίηση» και «Εφαρμοσιμότητα Προτάσεων», με τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 1.000 ευρώ για καθεμία. Τα βραβεία προορίζονται για τις σχολικές μονάδες, ώστε το όφελος να αφορά συνολικά τη σχολική κοινότητα. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστική βεβαίωση συμμετοχής.

Πώς δηλώνουν συμμετοχή τα σχολεία

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας, από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2026, στις 15:00. Για τα σχολεία που θα έχουν δηλώσει εμπρόθεσμα συμμετοχή, η περίοδος κατάθεσης των έργων ξεκινά στις 12 Δεκεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου 2027, στις 15:00.

Η ΕΥΔΑΠ προσκαλεί μαθητές και εκπαιδευτικούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το νερό, αξιοποιώντας τη γνώση και τη φαντασία τους σε μια κοινή προσπάθεια με πρακτική αξία για το σχολείο και την κοινωνία.

Πληροφορίες, εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικοί όροι και δηλώσεις συμμετοχής στο mpleapostoli.eydap.gr.

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