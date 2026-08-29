ΣΒΕ: Εθνικό σύμφωνο για τη βιομηχανία με δεκαετές σχέδιο, επενδύσεις, ενέργεια και ισχυρότερη Περιφέρεια

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Την ανάγκη να αποκτήσει η Ελλάδα μία σταθερή και μακροπρόθεσμη βιομηχανική πολιτική, η οποία δεν θα εξαντλείται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις και προγράμματα, θέτει στο επίκεντρο ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), προτείνοντας τη διαμόρφωση ενός εθνικού συμφώνου για τη βιομηχανία με ορίζοντα δεκαετίας.

Η πρόταση παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβερνητικών στελεχών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, στο πλαίσιο των επαφών ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Τον ΣΒΕ εκπροσώπησε η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου, Βίκυ Λοΐζου, η οποία παρουσίασε τις βασικές θέσεις του φορέα, όπως αυτές περιλαμβάνονται και στο σχετικό υπόμνημα που είχε αποσταλεί στον πρωθυπουργό πριν από τη συνάντηση.

Βασικός άξονας των προτάσεων είναι η δημιουργία μιας Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με διάρκεια δέκα ετών, η οποία θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά να υπάρχει ισχυρή περιφερειακή διάσταση στον σχεδιασμό, αλλά και ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και εφαρμογή του.

Το βάρος στην παραγωγή και την Περιφέρεια

Σύμφωνα με τον ΣΒΕ, η βιομηχανία θα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και όχι να αντιμετωπίζεται ως ένας ακόμη επιμέρους τομέας οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη βιομηχανική δραστηριότητα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Όπως επισημαίνεται, οι παραγωγικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στην παραμονή εργαζομένων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο τους και στηρίζουν συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών.

Για τον Σύνδεσμο, επομένως, η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας συνδέεται άμεσα και με την περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ οργανώνονται γύρω από επτά βασικούς άξονες, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που επηρεάζουν σήμερα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα επενδυτικά κίνητρα, καθώς και το ενεργειακό κόστος και οι απαιτήσεις που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση.

Ακολουθούν η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη μετάβαση της παραγωγής σε ένα περισσότερο τεχνολογικό μοντέλο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι υποδομές, η συνδεσιμότητα και η περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η ανάγκη για ένα πιο λειτουργικό κανονιστικό περιβάλλον και αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση.

Ο έβδομος άξονας αφορά την ίδια την Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική και τη διαμόρφωση μιας νέας παραγωγικής συμφωνίας με μακροχρόνιο χαρακτήρα.

Το βασικό μήνυμα που στέλνει ο ΣΒΕ είναι ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου δεν μπορεί να προκύψει μέσα από ένα άθροισμα αποσπασματικών μέτρων. Αντίθετα, απαιτεί ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες και κυρίως συνέχεια στην εφαρμογή των πολιτικών, ανεξάρτητα από τον εκάστοτε οικονομικό ή πολιτικό κύκλο.

Για τον βιομηχανικό κόσμο, το ζητούμενο είναι η δεκαετής στρατηγική να συνοδευτεί από συγκεκριμένες δεσμεύσεις υλοποίησης και μετρήσιμους στόχους, ώστε η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να μετατραπεί σε σταθερό άξονα της αναπτυξιακής πολιτικής.

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