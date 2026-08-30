ΔΕΘ ερωτημάτων και όχι απαντήσεων – Η κυβέρνηση βάζει ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα με το «πακέτο» των μέτρων

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την παρουσίαση της οικονομικής της πολιτικής στη 90ή ΔΕΘ, με στόχο την ανάκτηση της δημοσκοπικής δυναμικής και την πολιτική επανεκκίνηση.

Το πακέτο μέτρων αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ, εστιάζοντας σε κρίσιμες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, όπως συνταξιούχους, αγρότες και οικογένειες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε πως οι εξαγγελίες θα είναι πιο συγκρατημένες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, η συνεχιζόμενη ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, καθιστώντας το φετινό οικονομικό πακέτο ένα κρίσιμο πολιτικό στοίχημα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

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Καθώς πλέον έχουμε μπει στο τελευταίο στάδιο της αντίστροφης μέτρησης για την άνοδο του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ και την παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2027 – με το Μαξίμου να μιλά για σχέδιο έως το 2030 –, μια αποστροφή του λόγου τού αντιπροέδρου της κυβέρνησης προκάλεσε, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον.

Μιλώντας, λοιπόν, για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε (ΣΚΑΪ) ότι «στη ΔΕΘ θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο σίγουρα θα είναι μικρότερο από το πακέτο του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ. του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μην έχετε καμία αγωνία σε αυτό. Να είμαστε σίγουροι και συνεννοημένοι». Βέβαια, ο Χατζηδάκης αυτό το είπε επιτιμητικά για την αντιπολίτευση, προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν».

Ωστόσο, σε μια δεύτερη ανάγνωση, η αποστροφή του λόγου τού αντιπροέδρου θα μπορούσε να κρύβει και έναν προβληματισμό: τι θα γίνει αν οι πολίτες – οι οποίοι έχουν… βελάξει από την ακρίβεια και την πίεση στο πορτοφόλι τους – συγκρίνουν το «πακέτο» μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα και το βρουν ανεπαρκές, όσον αφορά στις ανάγκες τους;

Ας μην διαφεύγει ότι για Μαξίμου και Πειραιώς η φετινή ΔΕΘ αποτελεί ένα μείζον ορόσημο για την προσπάθεια ανάκαμψης (αρχικά δημοσκοπικής και στη συνέχεια και εκλογικής) της Ν.Δ. και έχει πέσει μεγάλο βάρος στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης και τις κοινωνικές / επαγγελματικές / εκλογικές ομάδες που θα ευνοηθούν από αυτά.

Κάποια «γαλάζια» στελέχη με πιο μακρά μνήμη θυμίζουν ότι το 2003, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είχε παρουσιάσει από τη ΔΕΘ ένα πρωτοφανούς μεγέθους πακέτο μέτρων. Κι όμως, δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα και η Ν.Δ. κυριάρχησε επί του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαρτίου του 2004.

Βέβαια, τότε οι συνθήκες ήταν διαφορετικές: η Ν.Δ. του Κώστα Καραμανλή είχε ήδη «πάρει κεφάλι» στις δημοσκοπήσεις και η νίκη της στις κάλπες θεωρούνταν σχεδόν… αναπόφευκτη. Αντιθέτως, σήμερα η Ν.Δ. παραμένει καθαρά πρώτη και με τη δεύτερη ΕΛ.Α.Σ. τη χωρίζει διψήφια διαφορά, ενώ η αντιπολίτευση παραμένει πολυδιασπασμένη και ουσιαστικά δεν απειλεί τη «γαλάζια» κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό.

Ωστόσο, όπως το σκηνικό είναι διαφορετικό, έτσι και οι στόχοι διαφέρουν: το 2003 η κυβέρνηση Σημίτη επιχειρούσε να περιορίσει το μέγεθος της ήττας του ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει (σε πρώτη φάση, τουλάχιστον) ένα εκλογικό σκορ που

● και θα της επιτρέψει σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, αλλά

● και δεν θα επιτρέψει στους πολιτικούς της αντιπάλους να προβάλουν ως πραγματική απειλή στη «γαλάζια» κυριαρχία.

Το «πακέτο» και οι πιέσεις

Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένο ότι η Ν.Δ. δέχεται πλέον πιέσεις και από τα αριστερά της, αλλά και από τα δεξιά της (και αυτές οι τελευταίες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς θα παρουσιάσει τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα ηγείται), πολλά θα κριθούν στις λεπτομέρειες.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Μητσοτάκης, στην τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ο. του κόμματος, υπογράμμισε τη σημασία της πρώτης κάλπης, λέγοντας ότι για τη Ν.Δ. δεν υφίσταται δεύτερη κάλπη. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση επενδύει πολλά στο «πακέτο της ΔΕΘ», το οποίο αναμένεται να αφορά πολλές και κρίσιμες εκλογικά επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες – από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες μέχρι τους συνταξιούχους και τις οικογένειες με παιδιά.

Κατά το πρώτο briefing, μετά την καλοκαιρινή περίοδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε ένα αδρό περίγραμμα των μέτρων, λέγοντας ότι «το κόστος έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο. Έχει πει ο κ. Πιερρακάκης ότι θα είναι άνω του 1 δισ. Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα περιγράψει τη δημοσιονομική πολιτική και πέραν του 2027. Αυτοί που λένε ψίχουλα τα μέτρα, όταν ανακοινώνονται τα φορολογικά έσοδα μιλούν για υπερφορολόγηση και καταγγέλλουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παροχές. Φέτος θα δούμε τη συνέχεια όσον αφορά στα μέτρα με την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, της μεσαίας τάξης και των οικογενειών».

Το «Ποντίκι» έχει περιγράψει – με βάση τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης – κάποια από τα μέτρα που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός το βράδυ της 5ης Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο (παρεμβάσεις στα τεκμήρια για τους συνεπείς αυτοαπασχολούμενους, αύξηση του βοηθήματος προς τους συνταξιούχους, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, μείωση του φορολογικού συντελεστή για οικογένειες με δύο παιδιά και άνω, κ.λπ.).

Πάντως οι εκτιμήσεις λένε ότι τελικά το συνολικό «πακέτο» θα κυμανθεί γύρω από τα 1,8 δισ. ευρώ, χωρίς να αποκλείονται και εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής (ο Μητσοτάκης πάντα φροντίζει να παρουσιάζει κι ένα μέτρο… εκτός ατζέντας). Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι θα είναι ίσως από τα πλέον «πλούσια» που έχουν παρουσιαστεί στη ΔΕΘ.

Ωστόσο – και εδώ ίσως βρίσκεται ο προβληματισμός του Χατζηδάκη – το «πακέτο» αυτό έρχεται σε μια στιγμή που οι πολίτες είναι πραγματικά πιεσμένοι: παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και ειδικά του υπουργείου Ανάπτυξης, η ακρίβεια συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα και στις περισσότερες δημοσκοπήσεις οι πολίτες αναφέρουν ότι δεν πιστεύουν πως η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητές της για να φρενάρει τις ανατιμήσεις.

Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος προβληματίζεται για δύσκολο χειμώνα – λόγω των συνεχιζόμενων πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, οι οποίοι εκτοξεύουν στα ύψη τις τιμές της ενέργειας και, κατά συνέπεια, το κόστος ζωής – και μέτρα τα οποία θα έχουν εφαρμογή από το 2027 δεν εγγυώνται δημοσκοπική ανάταση.

Τα ερωτήματα

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με το… πορτοφόλι του και γι’ αυτό τον λόγο – λένε οι πληροφορίες – το οικονομικό επιτελείο θα «ξύσει τον πάτο του βαρελιού» προκειμένου να διασφαλίσει ένα… γαλαντόμο πακέτο για τη ΔΕΘ. Ωστόσο, με δεδομένες τις επικρατούσες συνθήκες στην κοινωνία, η κατάσταση περισσότερα ερωτήματα γεννά, παρά δίνει απαντήσεις:

● Η κυβέρνηση θα μπορέσει να πείσει ότι έχει την ικανότητα και τη θέληση να ελαφρύνει τα βάρη που σηκώνουν οι πολίτες;

● Τα μέτρα θα επουλώσουν τις πληγές που έχουν ανοίξει με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες; Και σε ποιο βαθμό;

● Αρκεί το «πακέτο της ΔΕΘ» ώστε η Ν.Δ. να διασφαλίσει ποσοστό από 30% και πάνω στις επόμενες δημοσκοπήσεις ή μήπως απαιτηθούν και νέα μέτρα;

● Μπορεί η κυβέρνηση να «μείνει στον αφρό», όταν οι πολίτες θα συγκρίνουν τα μέτρα της με τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης;

Για το τελευταίο ερώτημα, μια απάντηση που δίνεται αρμοδίως είναι ότι ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ. και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να υπόσχονται ό,τι θέλουν, αλλά είναι η κυβέρνηση εκείνη που έχει το… πορτοφόλι και που γνωρίζει και τις δυνατότητες, αλλά και τα όρια της οικονομίας.

«Η αντιπολίτευση μπορεί να λαϊκίζει όσο θέλει, ωστόσο εμείς είμαστε που γνωρίζουμε μέχρι πού φθάνει το χέρι μας και – το κυριότερο – μπορούμε να το αποδείξουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Ποντίκι» στέλεχος της Ν.Δ. που έχει εικόνα από τις συζητήσεις στο οικονομικό επιτελείο για τα μέτρα. Το ίδιο στέλεχος προσέθεσε ότι την ώρα που ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. θα καταθέτουν προτάσεις, η κυβέρνηση θα απαντά με έργα, στη λογική «το είπαμε, το κάναμε».

Βέβαια, ο αντίλογος σε αυτό – ο οποίος ακούγεται και εντός Ν.Δ. – είναι ότι η φράση «το είπαμε, το κάναμε» θα πρέπει να έχει και αποτέλεσμα που να είναι ορατό και απτό για τους πολίτες.

Αυτό που σημειώνεται είναι ότι, για παράδειγμα, ενώ όντως έχουν γίνει κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αυτές οι αυξήσεις «εξαϋλώνονται» από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ζωής και τις υποχρεώσεις (λογαριασμοί, φόροι κ.λπ.), με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά κυριολεκτικά να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, ενώ πλέον υπάρχει και συσσωρευμένη δυσφορία, καθώς η Ν.Δ. κυβερνά για περισσότερα από επτά χρόνια και – όπως λένε και «γαλάζια» στελέχη – πλέον οι δικαιολογίες στερεύουν και τα περιθώρια στενεύουν.

Στην ουσία η φετινή ΔΕΘ – περισσότερο από κάθε άλλη φορά – μοιάζει με ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα, για τη Ν.Δ. και προσωπικά για τον Μητσοτάκη: η παρουσίαση των μέτρων να συνοδευτεί από την ανάκτηση του πλεονεκτήματος από το κυβερνών κόμμα, τη δημοσκοπική ανάταση, την αποκατάσταση της εικόνας μιας ικανής και αποτελεσματικής κυβέρνησης και την πολιτική επανεκκίνησή της.

Άλλωστε, αυτή είναι και η απάντηση που δίνει ο πρωθυπουργός σε όσους του προτείνουν πρόωρη προσφυγή σε κάλπες: ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα επιτρέψει στη «γαλάζια» παράταξη να επανακάμψει και να ανακτήσει τις δυνάμεις που έχει απολέσει ώς σήμερα. Βέβαια, λένε οι πιο απαισιόδοξοι, αν η προσπάθεια επανεκκίνησης δεν είναι επιτυχημένη, τότε, όπως λένε και οι Τρύπες, «ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός», καθώς θα επιτείνει τη φθορά.

Όμως κι αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί μόνο το βράδυ των εκλογών…

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