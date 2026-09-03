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ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2454
03/09/2026
03.09.2026 00:45

Ένα πάρκο γεμάτο δέντρα και… βιβλία!

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2454
03/09/2026
03.09.2026 00:45
FESTIVAL_VIVLIOY

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Σήμερα το απόγευμα, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει τις πόρτες του στο Πεδίον του Άρεως, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας.

Περίπου 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου 2026.

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου διοργανώνει το φετινό Φεστιβάλ, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, και με την αιγίδα και υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).

Το αφιέρωμα. «Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο». Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές.

Με έμπνευση από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Φεστιβάλ αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών.

Μέσα από τη φιλοσοφία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν: τριήμερο παρουσίασης πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών λόγου, εκδήλωση της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς, καθώς και στρογγυλά τραπέζια από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ελληνικό τμήμα της IBBY, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργαστήρια για παιδιά, διαδραστικές εκδηλώσεις από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης και από τον σύλλογο «Η Φλόγα», παιδική θεατρική παράσταση «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών ΜΕΘΕΞΙΣ, παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη, συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, καθώς και τη συναυλία «Με της οθόνης τραγούδια ταξίδι στον χρόνο» με τον Μάριο Στρόφαλη και την Ειρήνη Τουμπάκη.

Υ.Γ.: Θα είμαι εκεί με τα βιβλία μου και θα σας περιμένω!

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:05
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ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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