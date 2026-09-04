ΕΛ.Α.Σ.: Η κόντρα με την κυβέρνηση για το κόστος του προγράμματος, το «ναι» στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η γκάφα με τις θυρίδες

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Το έναυσμα για να ανάψει η πολιτική συζήτηση και να φουντώσει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων έδωσε η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τετάρτης.

Το πρόγραμμα Τσίπρα βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης χθες, με το Μαξίμου να διπλασιάζει σχεδόν την κοστολόγηση και να υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα δε βγαίνει, το ΠΑΣΟΚ να διαμαρτύρεται ότι το 80% των όσων είπε ο Τσίπρας είναι «κλεμμένα» από το δικό του πρόγραμμα και τον ΣΥΡΙΖΑ να εντοπίζει μετατοπίσεις Τσίπρα επί το δεξιότερον εφόσον δεν εξήγγειλε για παράδειγμα επιστροφή του 13ου μισθού και της 13η1 σύνταξης και γενικότερα εμφάνισε σημαντικές αποκλίσεις από το πρόγραμμα του 2023.

Όλο αυτό το σκηνικό μάλλον ικανοποίησε την ΕΛ.Α.Σ. αφού εμφανίστηκε να είναι βασικός στόχος και άρα βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και από την άλλη, γιατί, όπως θεωρούν στους κόλπους της, αποκαλύφθηκε ο «διμέτωπος» του ΠΑΣΟΚ.

Η ΕΛ.Α.Σ., στηρίζοντας την κοστολόγηση των 7,5 δις που έχει παρουσιάσει σήκωσε το γάντι στην σχετική κυβερνητική παρότρυνση και δήλωσε πως θα στείλει το πρόγραμμά της στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από Δευτέρα. Αν και αργότερα διευκρινίστηκε ότι ναι μεν η ΕΛ.Α.Σ. είναι έτοιμη να στείλει το πρόγραμμά της «και τώρα», εν τούτοις το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που πρόσφατα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί, θα παραλαμβάνει προγράμματα των κομμάτων από την 1η Νοεμβρίου, αφήνοντας μέχρι τότε ένα περιθώριο για διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από το τεχνικό υπόμνημα που καλούνται να υποβάλλουν.

Αυτονόητα ζήτησε να σταλούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες ώστε να κοστολογηθούν (και να γίνουν και οι συγκρίσεις) με «ενιαία μεθοδολογία, δημοσιευμένες παραδοχές και πλήρη στοιχεία» και όχι «με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς».

«Κατασκευή τα 13 δις – Προσθέτουν μόνιμες δαπάνες με επενδύσεις τετραετίας»

Σε σχέση με το ποσό των 13 δις με το οποίο κοστολόγησε η κυβέρνηση το πρόγραμμα Τσίπρα, από την ΕΛ.Α.Σ. μίλησαν για «κατασκευή», κατηγορώντας τους συντάκτες της σχετικής «άτυπης ενημέρωσης» του Μαξίμου πως πρόσθεσαν μήλα με πορτοκάλια: «προσθέτουν μόνιμες δαπάνες, επενδύσεις τετραετίας, δάνεια, ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων και μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά. Στη συνέχεια βαφτίζουν το άθροισμα “ετήσιο κόστος”».

Αντιπαράθεση προκλήθηκε και γύρω από το θέμα της στέγης και συγκεκριμένα γύρω από την εξαγγελία Τσίπρα για «50.000 νέες στεγαστικές επιλογές».

Η ακριβής αναφορά στην ομιλία του ήταν «χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές. Δημιουργούμε τον Οργανισμό Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία νέων κατοικιών, την αξιοποίηση κενών κτιρίων και την επιστροφή σπιτιών στη μακροχρόνια μίσθωση». Την αναφορά αυτή η κυβέρνηση την διάβασε ως «χτίζουμε 50.000 νέες κατοικίες» με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει τους υπολογισμούς στο μπρίφινγκ βγάζοντας τον λογαριασμό 8 δις ευρώ». Το Μαξίμου, απάντησε η ΕΛ.Α.Σ., κοστολογεί το μέτρο «σαν να επρόκειτο το Δημόσιο να χτίσει από την αρχή και να πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών. Αγνοεί την αξιοποίηση κενών κατοικιών και δημόσιων ακινήτων, τις ανακαινίσεις, τις συμπράξεις και τη μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων».

Ωστόσο, σημειώθηκε και μια «γκάφα» από τον αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών Γιώργο Παππά, ο οποίος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ανέφερε πως η επιβολή της πατριωτικής εισφοράς του 1% θα βασιστεί στο περιουσιολόγιο, το οποίο όπως είπε περιλαμβάνει ακίνητα, μετοχές, και κοσμήματα σε θυρίδες. Μπροστά στο φόβο παρερμηνειών και λαβής για επιθέσεις ο αναπληρωτής τομεάρχης υποχρεώθηκε σε διευκρινιστική δήλωση, όπου τόνισε αφενός ότι «η πατριωτική εισφορά αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων» αφετέρου ότι «προφανώς δε θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία».

Πλέον, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένοντας και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο, ετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο, δηλαδή την Συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα κληθεί να δώσει διευκρινίσεις για το πρόγραμμα αλλά και να απαντήσει στις κυβερνητικές βολές και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη.

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