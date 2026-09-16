Κοινό μέτωπο από πρωθυπουργούς κρατιδίων της CDU για να σώσουν τον Μερτς – Υπό πίεση ο καγκελάριος μετά την εκλογική άνοδο του AfD, ακύρωσε ταξίδι στις ΗΠΑ

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Η πολιτική πίεση στον Φρίντριχ Μερτς αυξάνεται στη Γερμανία, όμως την ίδια ώρα οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της CDU επιχειρούν να στείλουν μήνυμα ότι ο καγκελάριος εξακολουθεί να έχει τη στήριξη του κόμματος.

Η κρίση ξέσπασε μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το CDU περιορίστηκε στο 17,2%, ενώ το AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη.

Οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων στηρίζουν Μερτς

Σήμερα, οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων που προέρχονται από την CDU έσπευσαν να στηρίξουν δημόσια τον Μερτς. Σε κοινή δήλωσή τους τόνισαν ότι η Γερμανία χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και ότι η CDU πρέπει να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών, αντί να εγκλωβιστεί σε μια εσωκομματική μάχη για την ηγεσία.

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται οι πρωθυπουργοί της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, της Ρηνανίας-Παλατινάτου, της Σαξονίας, της Θουριγγίας, της Έσσης, του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, του Βερολίνου και της Σαξονίας-Άνχαλτ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός της CSU, Μάρκους Ζέντερ, έχει επίσης εκφράσει τη στήριξή του στον καγκελάριο.

Η κίνηση έρχεται ενώ στο εσωτερικό της CDU έχουν αυξηθεί οι φωνές που συζητούν ακόμη και αλλαγή καγκελαρίου. Σύμφωνα με την Tagesschau, η συζήτηση έχει ενταθεί μετά το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι η αλλαγή ηγεσίας θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα. Ο Ζέντερ, πάντως, δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Μερτς κατάλληλο για την καγκελαρία.

Παράλληλα, γερμανικά μέσα μεταδίδουν ότι μετά τις εκλογές της Κυριακής σε Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και Βερολίνο θα μπορούσε να τεθεί στο εσωτερικό της CDU μια «έμμεση ψήφος εμπιστοσύνης» προς τον Μερτς. Πρόκειται για κομματική διαδικασία και όχι για την επίσημη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης που προβλέπει το γερμανικό Σύνταγμα.

Ακυρώνει τη Νέα Υόρκη και μένει στο Βερολίνο λόγω AfD

Η πολιτική κρίση επηρεάζει πλέον και το διεθνές πρόγραμμα του καγκελαρίου. Ο Μερτς ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα, με κυβερνητική πηγή να δηλώνει στο Reuters ότι η παρουσία του στο Βερολίνο είναι απαραίτητη. Η απόφαση συνδέεται με την αυξημένη πολιτική πίεση μετά την άνοδο του AfD και τις κρίσιμες εκλογές που ακολουθούν.

Η άνοδος της AfD έχει μετατρέψει την εσωτερική πολιτική κατάσταση σε κεντρικό πρόβλημα για τον Μερτς. Ο καγκελάριος έχει απορρίψει μέχρι στιγμής τα σενάρια παραίτησης και έχει δηλώσει ότι θέλει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία του.

Ταυτόχρονα, έχει επιτεθεί πολιτικά στην AfD, ιδιαίτερα για τις θέσεις της στο μεταναστευτικό και τη Ρωσία, ενώ έχει απορρίψει την ιδέα ότι η απαγόρευση του κόμματος θα αποτελούσε λύση.

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