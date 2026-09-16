Τι ισχύει για Κασιδιάρη, οι νέοι «νέοι» του Τσίπρα, ο Πάνας και η χωροταξία στη ΔΕΘ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον κυνικό Βασιλάκη της Aegean

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Καλημέρα σας

Για τον Κασιδιάρη ρώτησα συνταγματολόγους και ειδικούς, ώστε να βγάλω ένα ασφαλές συμπέρασμα, μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία που προκάλεσε η αποφυλάκισή του, σχετικά με την κάθοδό του στις εκλογές.

Κατ’ αρχάς, να σας πω ότι δεν αλλάζει κάτι με την αποφυλάκιση. Όσοι αφελείς (φίλοι και οπαδοί του) πιστεύουν ότι άλλαξε, μπορούν απλά να αλλάξουν πλευρό.

Πάμε λοιπόν:

1. Ο Κασιδιάρης έχει πολιτικά δικαιώματα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Μόλις συμβεί αυτό (το 2027), τότε θα στερηθεί αυτών των δικαιωμάτων για 13 χρόνια. Όπερ σημαίνει, καλά… 2040.

2. Στο μεταξύ διάστημα ισχύει ότι δεν μπορεί να έχει ή να είναι (επίσημα) σε κόμμα. Κόμμα με Κασιδιάρη μέσα κόβεται.

3. Να κινηθεί ως παρασκηνιακός και κρυπτόμενος αρχηγός ή έστω στέλεχος κόμματος, θα τον τσακώσει η Δικαιοσύνη και θα πάνε όλοι μαζί στον… Καιάδα – όπως οι «Σπαρτιάτες». Το να μην το τσακώσει, να το συζητήσουμε, αλλά υπάρχει ένα προηγούμενο, όπερ σημαίνει ότι δεν θα (του) είναι εύκολα τα πράγματα.

4. Μπορεί να είναι υποψήφιος, ανεξάρτητος μεμονωμένος που λένε. Αυτό το μπορεί. Να κατέβει σε μία περιφέρεια, δηλαδή, και να διεκδικήσει την εκλογή του.

Σας το λέω όμως αριθμητικά διότι οι εκλογές είναι πάνω απ’ όλα αριθμητική: εάν ψηφίσουν στην επικράτεια εγκύρως 5 εκατομμύρια ψηφοφόροι, ο Κασιδιάρης θα χρειαστεί, για να εκλεγεί, 150 χιλιάδες ψήφους στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Π.χ., αν κατέβει στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, θα χρειαστεί να πάρει το 40% του εκλογικού σώματος στη συγκεκριμένη περιφέρεια για να εκλεγεί βουλευτής. Άρα, δεν μπορεί να εκλεγεί. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε – α, και να κάνουν και κάποιοι live τηλεοπτική μετάδοση!

Συνταγή «νέων» μέχρι να αρχίσει η προεκλογική περίοδος

Άρχισαν τα δύσκολα στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ, καθώς οι «νέοι» θέλουν να εμπεδώσουν την πρωτοκαθεδρία τους, ενώ οι «παλιοί» – του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή – χτυπούν την πόρτα με αναπτερωμένες ελπίδες μετά τις γκάφες και την περιφερόμενη απειρία των πρώτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα, καθώς και οι μεν και οι δε έχουν θετικά και αρνητικά.

Γι’ αυτό και σκέφτεται να πάει από… «τρίτο δρόμο» το επόμενο διάστημα: δεν θα δεχθεί τους «παλιούς», αλλά θα κρατήσει λίγο πίσω τους «νέους» που δεν τραβάνε και θα δώσει ευκαιρία σε ένα δεύτερο κύμα «νέων», με την ελπίδα μήπως βγουν από εκεί ταλέντα.

Βλέπετε, οι περισσότεροι από τους «νέους» που μπήκαν στη μάχη ως τώρα είναι σαν το «πρώτο κύμα της απόβασης στη Νορμανδία». Κάπως αναλώσιμοι, δηλαδή.

Για να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, λοιπόν, στα στελέχη: ο Τσίπρας θα επιμείνει στη συνταγή των «νέων», αλλά θα δοκιμάσει κι άλλους πολλούς και το προσκλητήριο στους παλιούς θα γίνει στην τελική ευθεία, ακριβώς πριν από τις κάλπες.

Το Καστελλόριζο και η… Βόλβη

Τώρα που κάθισε λίγο ο κουρνιαχτός με την πρωθυπουργική επίσκεψη στο Καστελλόριζο, μου ήρθε στον νου εκείνη η ατάκα του Ζουγανέλη στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες» για το συνέδριο της ΝΔ και το κίνημα του νεαρού Μεϊμαράκη: «Αυτοί στην Κασσάνδρα δεν κάνανε το συνέδριο; Ε, τότε, τι φάγανε εδώ και μπέρδεψαν τη Βόλβη;». Ε, κάπως έτσι γίνεται και με το ακριτικό νησί.

Τσακώνονται στην Αθήνα οι πολιτικοί για το μνημόνιο (το 2010) και τρέχει ο Παπανδρέου στο Καστελλόριζο να ανακοινώσει από εκεί την ένταξή μας στον… ζυγό.

Πλακώνονται στην Αθήνα τα πολιτικά κόμματα για τα εθνικά θέματα και φουντώνει η απειλή Σαμαρά για τη ΝΔ (το 2026) και τρέχει στο νησί ο Μητσοτάκης για να κάνει διάφορες ανακοινώσεις.

Τι το μπερδεύουν το Καστελλόριζο με όλα αυτά;

Καλά τα έλεγε ο Ζουγανέλης…

Λογική τοποθέτηση

Το πιο φυσιολογικό πράγμα είπε ο Απόστολος Πάνας για τις ενδεχόμενες συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές.

Προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, όμορες (κι ας λέει ανιστόρητες, αλαζονικές πομφόλυγες η Κουφονικολάκου), συγγενικές ιδεολογικά και πάντως σφόδρα αντιδεξιές, αναζητούν κοινό τόπο και πρόγραμμα για να κυβερνήσουν. Αυτό είπε και το συνέδριο ουσιαστικά.

Από την πλευρά της η Χαριλάου ήταν μάλλον αυστηρή με τα όσα είπε ο βουλευτής – ακόμα και στην Ευρώπη ως σοσιαλδημοκράτη και σοσιαλιστή υπολογίζουν τον Τσίπρα από παλαιά, όχι τώρα. Απλά, είναι επίσης λογικό να θέλει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να κλείσει μία συζήτηση, την οποία δεν επιθυμεί να κάνει τώρα.

Όλα τα άλλα είναι άνευ νοήματος.

Ο δε Πάνας είναι από τα στελέχη που έτρεχαν για την επιβίωση του ΠΑΣΟΚ και στις εποχές που άλλοι «βοσκούσαν» σε άλλα… σαλόνια, μπας και μπουν σε κάνα όχημα εξουσίας.

Χωροταξία

Επανέρχομαι στο θέμα με τον Τάσο Τζήκα, που συζητείται ευρέως στη Θεσσαλονίκη μετά τη διαφημιστική αναφορά που του έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης προ ημερών στη ΔΕΘ.

Αυτό ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν στο τοπικό ΠΑΣΟΚ: ότι ο πρόεδρος Νίκος έβαλε τον Τζήκα στο κέντρο της πρώτης θέσης και τους βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Μανώλη Χουρδάκη στα πλάγια.

Τον Πέτρο Παππά τον είχε στη δεύτερη θέση, αλλά αυτός δεν είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, αλλά Κιλκίς, οπότε δεν γεννάται θέμα. Άλλωστε, δύσκολα θα εκλεγεί στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου θα είναι υποψήφιος την άνοιξη.

Η κυβερνητική συνοχή

Παρατήρησα ότι αρκετά στελέχη και κυρίως ο Μάκης Βορίδης, αλλά και ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνέχεια, στήριξαν τον Παύλο Μαρινάκη στο θέμα με το επίδομα ανεργίας και τον διάλογο που προκλήθηκε.

Έχει σημασία η εσωτερική συνοχή της κυβέρνησης, όταν η αντιπολίτευση σηκώνει τόσο πολύ ένα θέμα.

Το λέω γιατί, στον δρόμο προς τις εκλογές, τα πράγματα θα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολα για την κυβέρνηση.

Ο Βασιλάκης, η Aegean και η αναγκαία παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Είναι από τις φορές που αναρωτιέσαι αν (και περιμένει να)… υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να ελέγξει τις πρακτικές των εταιρειών.

Διαβάζοντας χθες βράδυ τα όσα είπε ο Ευτύχης Βασιλάκης της Aegean. Ο οποίος αφού υπερ-ενισχύθηκε (προκλητικά θα έλεγα), από το κράτος (την κυβέρνηση δηλαδή) την περίοδο του κορονοϊού, προσπαθεί τώρα να επηρεάσει το πλαίσιο του ανταγωνισμού, προτείνοντας (νέες) αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, ακόμα και με περικοπές δρομολογίων.

Ο επιτήδειος κ. Βασιλάκης λοιπόν έχει τη φαεινή ιδέα να περιορίσει η Aegean τα δρομολόγια (χωρητικότητα) εξωτερικού και εσωτερικού «ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρμογή των ναύλων», όπως είπε. Ήτοι να κάνουν περιζήτητα τα εισιτήρια και να πληρώνουν όσοι μπορούν τα πολύ ακριβά εισιτήρια – ωραία συλλογιστική, πρωτότυπη!

Το θέμα όμως δεν είναι η επίδειξη αναλγησίας, κυνισμού και απουσία ίχνους κοινωνικής ευθύνης από έναν επιχειρηματία, που έχει ευνοηθεί με τα κρατικά χρήματα (όλων μας δηλαδή), αλλά η έμμεση ή και ευθεία πίεση στις άλλες εταιρείες να κάνουν το ίδιο. Πίεση και με το καλό και με το άσχημο, όπως διαπιστώνει κανείς εάν διαβάσει την ομιλία του.

Μήπως λοιπόν θα έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να ελέγξει εάν αυτό αποτελεί προσπάθεια επιβολής καρτελοποίησης στην αεροπορική αγορά; Δεν είναι δύσκολο. Βούληση χρειάζεται…

Οι Ελβετοί μυρίστηκαν χρήμα στην ελληνική αγορά

Η Αθήνα φαίνεται ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους διεθνείς παίκτες του private banking. Η ελβετική J. Safra Sarasin ανοίγει υποκατάστημα στην ελληνική πρωτεύουσα, βάζοντας στο στόχαστρο το wealth management και, φυσικά, τα μεγάλα ελληνικά πορτοφόλια.

Η κίνηση δεν περνά απαρατήρητη στην αγορά. Όταν ένας ελβετικός όμιλος με μεγάλη παράδοση στη διαχείριση περιουσίας αποφασίζει ότι αξίζει να αποκτήσει φυσική παρουσία στην Ελλάδα, προφανώς έχει εντοπίσει ευκαιρίες και πελατεία.

Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα ξένων επενδυτικών σχημάτων γύρω από την Αθήνα.

Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή: για πολλά χρόνια τα ελληνικά κεφάλαια αναζητούσαν τον δρόμο προς την Ελβετία. Τώρα φαίνεται ότι οι Ελβετοί αναζητούν τον δρόμο προς τα ελληνικά κεφάλαια.

Χρηματιστήριο: 10λεπτη παράταση στη λήξη της συνεδρίασης

Με… παράταση 10 λεπτών, δηλαδή στις 17.30 αντί στις 17.20, θα ολοκληρώνεται για τις τρεις επόμενες συνεδριάσεις, ξεκινώντας από σήμερα, η φάση διαπραγμάτευσης όπου διενεργούνται συναλλαγές μόνο στην τιμή κλεισίματος, αλλά και οι καταχωρήσεις πακέτων μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από την προετοιμασία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς ενόψει της μεγάλης μέρας του «rebalancing» την Παρασκευή, μέρα όπου ολοκληρώνεται ουσιαστικά η ένταξη της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές των δεικτών των FTSE και STOXX.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στο ελληνικό χρηματιστήριο εξαιτίας της συγκεκριμένης εξέλιξης ίσως ξεπεράσουν και το 1,5 δις ευρώ.

Το θέμα φυσικά είναι η αύξηση των κεφαλαίων να έχει και συνέχεια και να μην μείνει η αγορά μόνο σε αυτά που υποχρεωτικά πρέπει να βάλουν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές λόγω της αναβάθμισης…

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το θηριώδες και χαμηλού ρίσκου ανεκτέλεστο δίνει υψηλή ορατότητα εσόδων

Στα θηριώδη επίπεδα των € 6,9 δισ. με βάση τα υπογεγραμμένα έργα, και στα € 8,9 δισ. αν προσμετρηθούν και τα έργα που είναι να υπογραφούν σύντομα, ανέρχεται το ανεκτέλεστο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Αν σε αυτό συνυπολογιστεί ότι ποσοστό περίπου 79% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (54%) και το 25% σε ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων, ενώ παράλληλα ότι το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα, τότε βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ανεκτέλεστο αυτό αφορά σε ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο, με υψηλή ορατότητα εσόδων και κερδοφορίας και περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους ανάθεσης και χρηματοδότησης.

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