Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η σχέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τη Θεσσαλονίκη μετρά περισσότερα από πενήντα χρόνια, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μακρόχρονης βιομηχανικής παρουσίας και ουσιαστικής σύνδεσης με την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Από το 1975, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο της εταιρείας στην περιοχή, η παραγωγική μονάδα έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τη βιομηχανική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας, διατηρώντας διαχρονικά σημαντικό ρόλο στην παραγωγική αλυσίδα της εταιρείας.

Στη διάρκεια αυτών των πέντε δεκαετιών, το εργοστάσιο έχει διανύσει μια μακρά πορεία εξέλιξης και εκσυγχρονισμού, ακολουθώντας τις μεταβολές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου. Σήμερα, συνδυάζει σύγχρονες παραγωγικές υποδομές, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την εμπειρία των ανθρώπων του, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό περιβάλλον που στηρίζεται στην αποδοτικότητα, την ποιότητα και τη διαρκή βελτίωση.

Παράλληλα, η δραστηριότητά του δεν περιορίζεται μόνο στα όρια των εγκαταστάσεών του. Αντίθετα, συνδέεται με ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών και οικονομικών σχέσεων, στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι, προμηθευτές, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εκπρόσωποι της τοπικής αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αποκτά μια ευρύτερη διάσταση, καθώς συνδέεται άμεσα με την παραγωγική δυναμική, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η συμπλήρωση περισσότερων από 50 χρόνων λειτουργίας αποτελεί, επομένως, όχι μόνο έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της εταιρείας, αλλά και μια αφορμή ανάδειξης της διαχρονικής συμβολής της στη βιομηχανική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Παραγωγική δυναμικότητα, τεχνογνωσία και διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το εργοστάσιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα με σημαντικές δυνατότητες και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Διαθέτει τρεις γραμμές συσκευασίας, για φιάλη, κουτί και βαρέλι, καθώς και βυνοποιείο ετήσιας δυναμικότητας 28.000 τόνων βύνης, το οποίο αξιοποιεί αποκλειστικά ελληνικό κριθάρι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση της παραγωγικής δραστηριότητας με την εγχώρια πρωτογενή παραγωγή, καθώς η πρώτη ύλη προέρχεται σε ποσοστό 100% από ελληνικό κριθάρι, το οποίο καλλιεργείται σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η συγκεκριμένη επιλογή ενισχύει τους δεσμούς της βιομηχανικής παραγωγής με τον αγροτικό τομέα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική είναι η συμβολή του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας, μέσω του οποίου αναπτύσσονται σταθερές συνεργασίες με πάνω από 2.000 Έλληνες παραγωγούς. Το πρόγραμμα ενισχύει τη συνεργασία της εταιρείας με την ελληνική γεωργία, προσφέροντας ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας και συνδέοντας την ποιότητα της πρώτης ύλης με τη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του εργοστασίου έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η μονάδα της Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε το 2023 και το 2025 ως το καλύτερο εργοστάσιο της Heineken στην Ευρώπη, μεταξύ συνολικά 52 παραγωγικών μονάδων. Οι διακρίσεις αυτές βασίστηκαν σε κριτήρια που σχετίζονται με την αποδοτικότητα της παραγωγής, την επιχειρησιακή λειτουργία και την κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο λειτουργίας και την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, το παραγωγικό αντικείμενο του εργοστασίου διευρύνεται διαρκώς. Στη Θεσσαλονίκη παράγεται η μπίρα Νύμφη, ενώ από το 2025 ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις της μονάδας και η παραγωγή και εμφιάλωση της σειράς premium mixer ΤΣΙΚΙ. Η προσθήκη αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο του εργοστασίου στο παραγωγικό δίκτυο της εταιρείας και αποτυπώνει τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σε νέες παραγωγικές ανάγκες.

Οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή

Κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας του εργοστασίου αποτελούν οι άνθρωποί του. Περίπου 180 εργαζόμενοι απασχολούνται στη μονάδα της Θεσσαλονίκης, συνεισφέροντας καθημερινά στη λειτουργία, την παραγωγική αποτελεσματικότητα και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απασχολεί περίπου 800 εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού ως βασικού πυλώνα της συνολικής επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η ευθύνη της λειτουργίας της μονάδας αποτελεί γυναικεία υπόθεση, με τη Μαίρη Κολλίγρη, Διευθύντρια Εργοστασίου, να οποία ηγείται της ομάδας και να συντονίζει τη λειτουργία ενός σύνθετου παραγωγικού οργανισμού. Η παρουσία της σε μια θέση αυξημένης διοικητικής και επιχειρησιακής ευθύνης στον χώρο της βιομηχανικής παραγωγής αναδεικνύει, παράλληλα, τη διευρυνόμενη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ηγεσίας και λήψης αποφάσεων σε έναν κλάδο που παραδοσιακά χαρακτηριζόταν από περιορισμένη γυναικεία εκπροσώπηση.

Η ανάδειξη τέτοιων παραδειγμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σύγχρονη βιομηχανία, καθώς υπογραμμίζει την σημασία της αξιοποίησης των δεξιοτήτων, της εμπειρίας και της επαγγελματικής εξέλιξης χωρίς στερεότυπα. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας παραγωγικής μονάδας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις υποδομές της, αλλά πρωτίστως από τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν και διαμορφώνουν καθημερινά την επιχειρησιακή της κουλτούρα.

Επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας που εφαρμόζει. Η εταιρεία επιδιώκει συστηματικά τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, επενδύοντας σε υποδομές, τεχνολογίες και παρεμβάσεις που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών της.

Στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης υλοποιούνται πρωτοβουλίες με έμφαση στην ενεργειακή και υδατική αποδοτικότητα, καθώς και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έργα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, η ανάπτυξη έργου ηλιακής θερμικής ενέργειας και η εγκατάσταση υβριδικού λέβητα.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια συνολικότερη προσπάθεια μετάβασης προς ένα παραγωγικό μοντέλο που συνδυάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με την υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων, η μείωση της κατανάλωσης νερού και η αξιοποίηση αποδοτικότερων τεχνολογιών αποτελούν ουσιαστικές παραμέτρους για τη διαμόρφωση μιας πιο σύγχρονης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης βιομηχανικής λειτουργίας.

Η προσπάθεια αυτή δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στο εσωτερικό των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Επεκτείνεται και στο πεδίο της διανομής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ένταξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου ηλεκτρικού βαρέος οχήματος διανομής 19 τόνων στον κλάδο των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών και της υιοθέτησης πιο βιώσιμων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ενεργός παρουσία και συνεργασία με την τοπική κοινωνία

Η διαχρονική παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη δεν εξαντλείται στην παραγωγική και οικονομική της δραστηριότητα. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών με φορείς, οργανισμούς και πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση κατέχει η συνεργασία με την Odyssea, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μέσω του προγράμματος Green Academy. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενδυνάμωση ανθρώπων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε επαγγέλματα που συνδέονται με την πράσινη οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ετοιμότητας, οι συμμετέχοντες αποκτούν περισσότερες δυνατότητες ένταξης και απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία συνδέει την κοινωνική ενδυνάμωση με τις νέες ανάγκες της οικονομίας, δημιουργώντας προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και ουσιαστικής κοινωνικής ένταξης.

Τέτοιου είδους συνέργειες αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επιτρέπουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με πρακτικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο. Παράλληλα, ενισχύουν τη σύνδεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με την τοπική αγορά

Η παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με την τοπική και περιφερειακή αγορά. Πελάτες, προμηθευτές, χονδρέμποροι, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, συμβάλλοντας στη διασύνδεση της παραγωγής με την εμπορική ζωή της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας.

Η σχέση αυτή έχει αναπτυχθεί σταδιακά στη διάρκεια των δεκαετιών, δημιουργώντας ένα πλέγμα αμοιβαίων συνεργασιών και οικονομικών αλληλεξαρτήσεων. Η λειτουργία της παραγωγικής μονάδας δεν αφορά, συνεπώς, μόνο την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, αλλά συνδέεται με τη δραστηριότητα ενός ευρύτερου οικοσυστήματος επιχειρήσεων και επαγγελματιών που συμμετέχουν σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας αξίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία πελατών και συνεργατών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εργοστάσιο αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Αποτελεί μία αναγνώριση μιας σχέσης που έχει οικοδομηθεί διαχρονικά με τους ανθρώπους της αγοράς και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης ως θεμελιωδών παραγόντων για τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η ευρύτερη συνεισφορά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ελληνική οικονομία

Η παρουσία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παραγωγικής, εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών και επιχειρηματικών σχέσεων, το οποίο συνδέει την παραγωγή με την απασχόληση, την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα, την εμπορική δραστηριότητα και τις εξαγωγές.

Στο σύνολο της εταιρείας απασχολούνται περίπου 800 εργαζόμενοι, ενώ το ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών περιλαμβάνει πάνω από 4.000 προμηθευτές, 1.450 χονδρεμπόρους και περίπου 110.000 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σε 41 χώρες, με το 14% της συνολικής παραγωγής να διατίθεται εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή διάσταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η οικονομική συμβολή της εταιρείας αποτυπώνεται με σαφήνεια και στη μελέτη οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της EY για το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι δραστηριότητες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 763 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας στο ΑΕΠ δημιουργούνται άλλα 4,9 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία, μέσω των ευρύτερων οικονομικών επιδράσεων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Συνολικά, η δραστηριότητα της εταιρείας υποστηρίζει περίπου 37.000 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας.

Τα παραπάνω μεγέθη αφορούν το σύνολο της δραστηριότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα και αποτυπώνουν την ευρύτερη οικονομική της συνεισφορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγική μονάδα της Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο ενός ευρύτερου παραγωγικού και επιχειρηματικού δικτύου, μέσα από το οποίο δημιουργείται προστιθέμενη αξία και ενισχύεται η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο η διαχρονική συνεισφορά στη Θεσσαλονίκη

Τα παραπάνω στοιχεία, που αναδεικνύουν την παραγωγική, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της παρουσίας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας κ.κ. Σωκράτης Δωρής, Κώστας Γιουτίκας και Γιώργος Κεφαλάς, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και η Αντιδήμαρχος του Δήμου Δέλτα κα Σοφία Μαυρίδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι θεσμικοί εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στη διαχρονική συμβολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως ενός σημαντικού αναπτυξιακού πυλώνα για την τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη στήριξη των τοπικών φορέων και συλλόγων, καθώς και στη σημασία της διατήρησης ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Η παρουσία εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και συνεργατών και ανθρώπων της αγοράς, ανέδειξε τη σημασία της διασύνδεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.

Περισσότερο από μια επετειακή αναφορά σε μια μακρά επιχειρηματική διαδρομή, η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθεί η διαχρονική σχέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Μια σχέση που θεμελιώθηκε το 1975 και εξακολουθεί να εξελίσσεται μέσα από την παραγωγή, την απασχόληση, την καινοτομία, τις επενδύσεις, τις συνεργασίες και τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας.

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεχούς παρουσίας, το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας της ελληνικής βιομηχανίας να συνδυάζει την παραγωγική παράδοση με τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι η μακροχρόνια επιχειρηματική παρουσία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν συνοδεύεται από σταθερή επένδυση στους ανθρώπους, στην τοπική οικονομία και στις προοπτικές της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.

Διαβάστε επίσης:

ΜΕΤΚΑ: Ολοκληρώνεται αύριο η δημόσια προσφορά για το Χρηματιστήριο με στόχο άντληση 250 εκατ. ευρώ

Trade Estates: Άνοδος κερδών και επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα με επέκταση στην αγορά της Βουλγαρίας

Πειραιώς: Διεθνής αναγνώριση για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη διαχείριση ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων