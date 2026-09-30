Στη δίνη του Ειδικού Δικαστηρίου η κυβέρνηση για το μπάζωμα στα Τέμπη: Τι σημαίνει η παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων

Takeaways by to pontiki AI Το αμετάκλητο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τέσσερα ακόμη πρόσωπα σε Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι ενέργειές τους οδήγησαν σε αλλοίωση του χώρου και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δηλώνοντας παράλληλα ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος και θα αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο.

Η κυβέρνηση επιμένει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, ενώ η αντιπολίτευση αξιοποιεί την εξέλιξη για να επαναφέρει ερωτήματα σχετικά με τις κυβερνητικές ευθύνες και τις εντολές που δόθηκαν τις ημέρες μετά το δυστύχημα.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια νέα, εξαιρετικά δύσκολη πολιτικά περίοδο για την κυβέρνηση ανοίγει η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς ένα από τα πλέον επίμαχα κεφάλαια της υπόθεσης περνά πλέον οριστικά από το στάδιο της ανάκρισης σε εκείνο της δίκης.

Το αμετάκλητο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου παραπέμπει τον πρώην υφυπουργό για παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος, μαζί με ακόμη τέσσερα πρόσωπα: τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας και επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στον τόπο του δυστυχήματος Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής στην περιοχή Ευάγγελο Φαλάρα.

Κατά το κατηγορητήριο, οι επίμαχοι χειρισμοί οδήγησαν σε αλλοίωση του χώρου και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Η παραπομπή, βεβαίως, δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Πολιτικά, όμως, η εξέλιξη επαναφέρει με μεγάλη ένταση ένα ζήτημα που η κυβέρνηση επιχειρεί εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει: τι ακριβώς συνέβη στον χώρο του δυστυχήματος τις πρώτες ημέρες μετά την τραγωδία, ποιος αποφάσισε τις παρεμβάσεις και ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές.

Η σημασία της εξέλιξης αποτυπώθηκε και στην απόφαση του ίδιου του Τριαντόπουλου να ανακοινώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές, παρότι θα παραμείνει βουλευτής έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο ίδιος δηλώνει ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος και ότι στο Ειδικό Δικαστήριο θα αποδείξει την αθωότητά του.

Το «μπάζωμα» επιστρέφει και μαζί του οι παλιές δηλώσεις

Για το Μέγαρο Μαξίμου, το πολιτικό πρόβλημα δεν περιορίζεται στην τύχη ενός πρώην υπουργού. Η ίδια η φύση της υπόθεσης επαναφέρει στο προσκήνιο όσα είχαν ειπωθεί από κυβερνητικά στελέχη όταν άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες καταγγελίες περί «μπαζώματος».

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος τον Μάρτιο του 2024, από το βήμα της Βουλής, είχε επιτεθεί με εξαιρετικά σκληρό τρόπο σε όσους μιλούσαν για «μπάζωμα», χρησιμοποιώντας την περίφημη έκφραση ότι «όσοι μιλούν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα». Γι’ αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την παραίτησή του, ρίχνοντας την κεντρική ευθύνη στον κ. Μητσοτάκη.

Δυόμισι χρόνια αργότερα, η υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει οδηγήσει σε αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα και στη συγκρότηση Ειδικού Δικαστηρίου, ενώ πέντε πρόσωπα θα κληθούν να λογοδοτήσουν για συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεικνύεται δικαστικά οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί σχεδίου συγκάλυψης, ούτε ότι έχει κριθεί η ενοχή των παραπεμπόμενων. Σημαίνει όμως ότι η αλλοίωση του χώρου και οι συνέπειές της αποτελούν πλέον αντικείμενο μιας κανονικής ποινικής δίκης, γεγονός που καθιστά πολιτικά πολύ δυσκολότερη την παλαιότερη προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι η αντιπολίτευση έσπευσε να επαναφέρει ακριβώς εκείνες τις δηλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ θέτει το ερώτημα εάν η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί περιττή τη δικαστική διερεύνηση, ενώ ΕΛ.Α.Σ., ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ στρέφουν το βάρος στο βασικό ερώτημα που παραμένει: ποιος αποφάσισε την αλλοίωση του χώρου και ποιος έδωσε τις εντολές.

Η κυβερνητική γραμμή είναι διαφορετική. Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει στο τεκμήριο αθωότητας, χαρακτηρίζει την παραπομπή ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης και απορρίπτει την προσπάθεια σύνδεσης της συγκεκριμένης κατηγορίας με ευρύτερους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης παράνομου φορτίου.

Το έκτο Ειδικό Δικαστήριο της Μεταπολίτευσης

Η δίκη Τριαντόπουλου θα έχει και ιδιαίτερο θεσμικό βάρος. Πρόκειται για το έκτο Ειδικό Δικαστήριο της Μεταπολίτευσης και το πρώτο που αφορά υπουργό κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν έχει, πάντως, περάσει μεγάλο διάστημα από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Το 2022 συγκροτήθηκαν δύο Ειδικά Δικαστήρια, το ένα για τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και το άλλο για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Οι δύο δίκες ολοκληρώθηκαν το 2023.

Αυτό, ωστόσο, που διαφοροποιεί πολιτικά τη σημερινή υπόθεση είναι ότι συνδέεται άμεσα με τα Τέμπη, ένα ζήτημα το οποίο έχει επανειλημμένα προκαλέσει τεράστιες κοινωνικές κινητοποιήσεις και αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα μέτωπα για την κυβέρνηση.

Και υπάρχει μία ακόμη παράμετρος: το Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλου δεν κλείνει τον δικαστικό κύκλο των Τεμπών. Η έρευνα για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή βρίσκεται σε διαφορετική δικαστική διαδρομή, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση θα εξακολουθήσει να παράγει πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις.

Μια «χαίνουσα πληγή» στον δρόμο προς τις κάλπες

Το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι πως από τη στιγμή που συγκροτηθεί το Ειδικό Δικαστήριο και αρχίσει η ακροαματική διαδικασία, η υπόθεση των Τεμπών θα επιστρέφει στην επικαιρότητα σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση. Μάρτυρες, καταθέσεις, έγγραφα, αντιπαραθέσεις των συνηγόρων και όσα θα προκύπτουν στο ακροατήριο θα επαναφέρουν διαρκώς στο δημόσιο πεδίο τις κρίσιμες ημέρες μετά την τραγωδία.

Και αυτό συμβαίνει ενώ η χώρα έχει ήδη εισέλθει ουσιαστικά σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ο χρόνος επομένως αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αν η διαδικασία τραβήξει σε μάκρος, το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο μιας δίκης που θα εξελίσσεται παράλληλα με την πορεία προς τις εθνικές εκλογές. Η απόφαση του Τριαντόπουλου να μη συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ δείχνει ήδη ότι η υπόθεση έχει αποκτήσει άμεσες πολιτικές συνέπειες, πριν ακόμη αρχίσει η δίκη.

Για την αντιπολίτευση, το Ειδικό Δικαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα να επαναφέρει συνεχώς τα ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς μετά το δυστύχημα. Για την κυβέρνηση, αντιθέτως, το στοίχημα είναι να περιορίσει την υπόθεση στην ατομική ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων και να αποτρέψει τη μετατροπή της σε συνολική πολιτική δίκη των χειρισμών της στα Τέμπη.

Το ποια από τις δύο πολιτικές αναγνώσεις θα κυριαρχήσει δεν μπορεί να προεξοφληθεί. Είναι όμως σαφές ότι, από σήμερα, τα Τέμπη αποκτούν ένα ακόμη θεσμικό και πολιτικό μέτωπο, το οποίο δύσκολα θα κλείσει σύντομα.

Τι γίνεται τώρα – Η κλήρωση στη Βουλή και η έναρξη της δίκης

Με το αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα, η ανακριτική φάση της συγκεκριμένης υπόθεσης ολοκληρώνεται και ανοίγει ο δρόμος για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η κλήρωση των δικαστών που θα συγκροτήσουν το δικαστήριο. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών πραγματοποιείται ενώπιον της Ολομέλειας από τον Πρόεδρο της Βουλής, μεταξύ των δικαστικών λειτουργών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου προκύπτει από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ με αντίστοιχη διαδικασία ορίζονται ο εισαγγελέας και ο αναπληρωτής του. Μετά τη συγκρότηση του δικαστηρίου θα ακολουθήσει ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.

Και από εκείνη τη στιγμή η υπόθεση περνά σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Όσα επί χρόνια αποτελούσαν αντικείμενο πολιτικών καταγγελιών, κοινοβουλευτικών συγκρούσεων και δικαστικής έρευνας θα εξετάζονται πλέον δημόσια, σε δικαστική αίθουσα και ενώπιον του ανώτατου ειδικού δικαιοδοτικού σχηματισμού που προβλέπει το Σύνταγμα για την ποινική ευθύνη υπουργών.

Για την κυβέρνηση, συνεπώς, το βούλευμα της 29ης Σεπτεμβρίου δεν κλείνει μία υπόθεση. Ανοίγει μία καινούργια – και ενδεχομένως πολιτικά πολύ πιο δύσκολη.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: «Δεν χάθηκε ούτε ευρώ, μεγάλοι ωφελημένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες»- Υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα – Πρέπει να δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή άμυνα

Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»











