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BUSINESS

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

05.10.2026 08:10

Μασούτης: Η νέα υπερδύναμη των σούπερ μάρκετ αλλάζει τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου τροφίμων

05.10.2026 08:10
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Σε νέο τοπίο εισέρχεται η αγορά των σούπερ μάρκετ μετά την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης, με το νέο σχήμα να αποκτά μέγεθος που του επιτρέπει να διεκδικήσει θέση ανάμεσα στους τρεις μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου.

Ο συνολικός τζίρος της νέας εταιρικής οντότητας ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, ενώ το δίκτυο θα αριθμεί περισσότερα από 1.200 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι πλέον η παρουσία της Μασούτης στην Αττική, όπου θα διαθέτει περίπου 210 καταστήματα, έναντι 110 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων αναμένεται να φθάσει τους 15.000.

Η διαδικασία ενοποίησης βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Περίπου 400 εταιρικά καταστήματα της Κρητικός αλλάζουν σταδιακά σήμα και μετατρέπονται σε Μασούτης, με στόχο η μετάβαση να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Από το 2027, σύμφωνα με τη διοίκηση, το βάρος μεταφέρεται στον συνολικό μετασχηματισμό του δικτύου, με αλλαγές στο ράφι, μεγαλύτερη έμφαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και αξιοποίηση των δεδομένων των καταναλωτών.

Η εύλογη αξία του 100% των μετοχών της Κρητικός αποτιμήθηκε στα 105,98 εκατ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς την 30ή Ιουνίου 2026. Το ποσό δεν αποτελεί το τίμημα της συναλλαγής, αλλά αποτυπώνει την καθαρή θέση της εταιρείας. Η Κρητικός διαθέτει περιουσιακά στοιχεία λογιστικής αξίας 377,88 εκατ. ευρώ και περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους.

Η επόμενη μάχη θα δοθεί πλέον στις συνέργειες και στις τιμές, καθώς η ενίσχυση της Μασούτης αυξάνει την πίεση στον ανταγωνισμό και επιταχύνει τη συγκέντρωση της αγοράς.

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