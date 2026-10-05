Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία: Μικρότερες ποσότητες, ίδια τιμή

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Αλλαγές υιοθετούνται στους κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών.

Οι νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία από τη σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και νέα όρια στις μερίδες.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Τυρόπιτα: 1,30 € για 140 γρ. → 1,30 € για έως 100 γρ.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: 9,29 €/κιλό → 13 €/κιλό +40%/ κιλό

Κουλούρι: 0,60 € για 95 γρ. → 0,60 € για έως 80 γρ.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου: έως 6,32 €/κιλό → έως 7,50 €/κιλό + 19% / κιλό

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη (πριν / τώρα) :

Τυρόπιτα / πίτα λαχανικών / τυροκούλουρο: 140 γρ. → έως 100 γρ.

Κουλούρι: τουλάχιστον 95 γρ. → έως 80 γρ.

Αποξηραμένα φρούτα: έως 50 γρ. → έως 30 γρ.

Μπισκότα: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.

Σταφιδόψωμο / μουστοκούλουρο: έως 60 γρ. → έως 50 γρ.

Πίτσα: έως 100 γρ.

Ψωμί σάντουιτς / τοστ: έως 80 γρ.

Μπάρες δημητριακών / παστέλι / χαλβάς: έως 40 γρ.

Γάλα / κεφίρ / αριάνι / χυμοί: έως 250 ml

Γιαούρτι: έως 200 γρ.

Ποια προϊόντα αποκλείονται πλέον

-Αλλαντικά/επεξεργασμένο κρέας

Ζαμπόν

Μπέικον

Πάριζα

Μορταδέλα

Λουκάνικα

Αλλαντικό γαλοπούλας ή κοτόπουλου

Γύρος

Σουβλάκι

Σνίτσελ

Μπιφτέκι

Κοτομπουκιές

Πίτες/πίτσες με αλλαντικά

Λουκανικόπιτα

Ζαμπονοτυρόπιτα

Πίτσα με αλλαντικά

Γλυκά

Κέικ

Τσουρέκι

Ντόνατς

Κρουασάν

Σνακ/γλυκά

Πατατάκια

Γαριδάκια

Σοκολάτες

Παγωτά

Γρανίτες

Τσίχλες

Καραμέλες

Αλείμματα σοκολάτας

Ποτά

Αναψυκτικά

-Ενεργειακά ποτά

-Ο καφές διατίθεται μόνο στο προσωπικό

Τι αλλάζει

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Τι μπορούν να φέρουν από το σπίτι ή να πάρουν από το κυλικείο οι μαθητές – Η νέα εγκύκλιος

Το Υπουργείο Υγείας παραθέτει ενδεικτικές επιλογές γευμάτων και σνακ που μπορούν τα παιδιά είτε να αγοράζουν από το κυλικείο είτε να φέρνουν από το σπίτι:

Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, ψητό ή βραστό κοτόπουλο, γραβιέρα και ντομάτα

Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φέτα ή ανθότυρο, ντομάτα και πάστα ελιάς

Τορτίγια ολικής άλεσης με τόνο, αγγούρι και ελαιόλαδο

Αραβική πίτα ολικής άλεσης με βραστό αυγό, κασέρι και μαρούλι

Σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, φυστικοβούτυρο ή ταχίνι και φέτες μπανάνας

Σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο

Κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού

Ατομική φρουτοσαλάτα από φρέσκα φρούτα μαζί με μπισκότα ολικής άλεσης

Smoothie από φρέσκο γάλα και φρέσκα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης

Γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα

Κεφίρ χωρίς πρόσθετα σάκχαρα μαζί με μουστοκούλουρο σε ατομική συσκευασία

Φρέσκο φρούτο με παστέλι ή μπάρα δημητριακών

Σαλάτα αγγουροντομάτα με βραστό αυγό, κασέρι, καλαμπόκι και ελαιόλαδο

Σαλάτα με μαρούλι, βραστό κοτόπουλο, καλαμπόκι και ελαιόλαδο

Σαλάτα με μαρούλι, τόνο, πλιγούρι και ελαιόλαδο

Σαλάτα αγγουροντομάτα με βρασμένες φακές, κους κους και ελαιόλαδο



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