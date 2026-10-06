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06.10.2026 07:00

Jumbo: Ισχυρός Σεπτέμβριος με άνοδο πωλήσεων 8% και θετικό σήμα για το κρίσιμο 4ο τρίμηνο

06.10.2026 07:00
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Με αυξημένες πωλήσεις έκλεισε ο Σεπτέμβριος για τη Jumbo, διατηρώντας τη θετική δυναμική που έχει καταγράψει ο όμιλος μέσα στο 2026, παρά τις πιέσεις που συνεχίζουν να ασκούν στον καταναλωτή ο πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος και η γενικότερη αβεβαιότητα.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ανεβάζοντας την αύξηση στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου στο 6%. Η πορεία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο Σεπτέμβριος, λόγω της επιστροφής στα σχολεία, θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους σημαντικότερους μήνες για το λιανεμπόριο και αποτελεί ένδειξη για τη συμπεριφορά της κατανάλωσης.

Στην ελληνική αγορά οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 9%, ενώ στο εννεάμηνο η άνοδος φθάνει το 8%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επίδοση σε Κύπρο και Βουλγαρία, όπου οι πωλήσεις του μήνα ενισχύθηκαν κατά 15%.

Η Βουλγαρία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του ομίλου, με άνοδο πωλήσεων περίπου 14% στο εννεάμηνο. Αντίθετα, η Ρουμανία παραμένει η αδύναμη πλευρά της εικόνας: οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3% τον Σεπτέμβριο και περίπου 5% στο εννεάμηνο.

Η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένα θετική στάση για το σύνολο της χρήσης, χωρίς να παραβλέπει τη μεταβλητότητα του διεθνούς περιβάλλοντος.

Το μεγάλο στοίχημα μεταφέρεται πλέον στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί παραδοσιακά κομβικό σημείο για τις πωλήσεις της Jumbo και θα δείξει σε ποιο βαθμό η μέχρι σήμερα ανθεκτικότητα της κατανάλωσης μπορεί να συνεχιστεί.

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