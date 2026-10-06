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ΥΓΕΙΑ

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06.10.2026 16:22

Εγκαίνια της νέας Καρδιολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. «Βουβάλειο» στην Κάλυμνο (photos)

06.10.2026 16:22
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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Καλύμνου «Βουβάλειο», προκειμένου να εγκαινιάσει την ανακαινισμένη πτέρυγα της Καρδιολογικής Κλινικής.

Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Ν.Δ. Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Υψηλάντης, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ, Χρήστος Ροϊλός και ο διοικητής του Γ.Ν. Καλύμνου Παντελής Κόγκας. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου, Αστυπάλαιας κ. Παΐσιος.

Η νέα κλινική βρίσκεται σε χώρο δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε έναν χώρο 400 τ.μ., με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε δωρεά 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της Καρδιολογικής Κλινικής από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη.

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Δημαρχείο Καλύμνου, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλύμνου Γιάννη Μαστροκούκο, αλλά και τον Έπαρχο ΠΕ Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή.

Μετά τα εγκαίνια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είναι μία μέρα πολύ συγκινητική για εμένα η σημερινή με τα εγκαίνια της νέας καρδιολογικής κλινικής. Η πατρίδα μας έχει παράδοση δωρητών, το νοσοκομείο αυτό είναι ένα παράδειγμα που ιδρύθηκε από ένα μεγάλο δωρητή του παρελθόντος. Όλη Ελλάδα στηρίζεται σε μεγάλους δωρητές. Και εμείς συνεχίζουμε σήμερα εδώ μία μεγάλη, μακραίωνη παράδοση αυτού του τόπου. Η πολιτεία κάνει αυτά που μπορεί αλλά και η κοινωνία κάνει αυτά που πρέπει. Πριν από λίγους μήνες ήμασταν και πάλι εδώ για να εγκαινιάσουμε τα νέα ΤΕΠ. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μίλησα με τους εργαζόμενους που μου επιβεβαίωσαν ότι τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ταλαιπωρείται λιγότερο, περιμένει λιγότερο, έρχονται περισσότεροι ασθενείς από ό,τι πριν, έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση και μικρότερη αναμονή ακριβώς διότι κάναμε τη δουλειά μας, αξιοποιήσαμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και φτιάξαμε ένα έργο το οποίο δίνει στο νοσοκομείο ένα μεγάλο βήμα μπρος».

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