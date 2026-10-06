Ιταλική φριτάτα (ομελέτα φούρνου) με μανιτάρια και φέτα

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Μια εύκολη συνταγή φριτάτας (ιταλικής ομελέτας φούρνου), χορταστική και πλούσια σε πρωτεΐνες, που μπορεί να γίνει με σχεδόν οποιοδήποτε λαχανικό επιθυμείτε και να την απολαύσει όλη η οικογένεια.

Υλικά για τη Συνταγή

8 μεγάλα αυγά

¼ φλιτζάνι γάλα

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

1-2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 φλιτζάνια μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

½ φλιτζάνι ξερό κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

3 φλιτζάνια φύλλα baby σπανάκι

2 κουταλάκια του γλυκού ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά της επιλογής σας ή ½ κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο καρύκευμα

¼ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα ή μαλακό κατσικίσιο τυρί

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε τον φούρνο στους 220Ο C.

2. Σε ένα μεσαίο μπολ, χτυπήστε με το σύρμα τα αυγά, το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι και αφήστε το μίγμα στην άκρη.

3. Τοποθετήστε ένα μεγάλο τηγάνι κατάλληλο για φούρνο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και βάλτε το λάδι. Όταν ζεσταθεί, χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για να απλώσετε το λάδι παντού, φροντίζοντας να καλύπτει τον πάτο και τις άκρες του τηγανιού.

4. Ρίξτε τα μανιτάρια, το κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά.

5. Προσθέστε το σπανάκι και τα μυρωδικά. Συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι το σπανάκι να αρχίσει να μαραίνεται, για 30-60 δευτερόλεπτα, ανακατεύοντας συνεχώς.

6. Απλώστε τα μαγειρεμένα λαχανικά σε μια ομοιόμορφη στρώση στον πάτο του τηγανιού και περιχύστε τα προσεκτικά με το μίγμα των αυγών. Πασπαλίστε με το τριμμένο τυρί.

7. Μαγειρέψτε σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσουν να πήζουν οι άκρες των αυγών, για 4-5 λεπτά περίπου.

8. Μεταφέρετε το τηγάνι στο φούρνο και ψήστε μέχρι να σταθεροποιηθεί το κέντρο των αυγών, για 5-7 λεπτά. Ο χρόνος ψησίματος θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του τηγανιού που θα χρησιμοποιήσετε.

9. Αποσύρετε από τον φούρνο. Αφήστε να σταθεί για 5 λεπτά πριν κόψετε τη φριτάτα σε φέτες . Γαρνίρετε με φρέσκα ψιλοκομμένα μυρωδικά και σερβίρετε.

Συμβουλή

Αν δεν έχετε τηγάνι που να μπαίνει στο φούρνο, μεταφέρετε τα ψημένα λαχανικά σε λαδωμένο ταψί ή πυρέξ 23 εκατοστών, ρίξτε τα αυγά από πάνω και ψήστε για 12-15 λεπτά.

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