Νέα ψηφιακή εποχή για τον Παναθηναϊκό – Στον «αέρα» το teaser της νέας εφαρμογής της ΠΑΕ

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Ένα νέο βήμα στον τομέα της ψηφιακής εμπειρίας ετοιμάζεται να κάνει ο Παναθηναϊκός, με την ΠΑΕ να βρίσκεται στην τελική φάση πριν από την κυκλοφορία της νέας της εφαρμογής.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν το teaser του νέου application, δίνοντας μια πρώτη «γεύση» από το project που αναμένεται να γίνει σύντομα διαθέσιμο στο κοινό.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την «πράσινη» ΠΑΕ, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Στόχος του συλλόγου είναι η εφαρμογή να ξεχωρίσει ως η κορυφαία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα αθλητικός οργανισμός στην Ελλάδα, προσφέροντας στους φίλους της ομάδας μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία.

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