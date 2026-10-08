Ανεβαίνει ο πήχης στη Μέση Ανατολή – Οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιλογές τους απέναντι στο Ιράν με τρία αεροπλανοφόρα στο Ορμούζ

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Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα αβέβαιη φάση. Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε μια σταθερή νέα ισορροπία. Οι διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν αναποτελεσματικές και τα στρατηγικά θαλάσσια περάσματα της περιοχής εξακολουθούν να παραμένουν ευάλωτα. Μέσα σε αυτό το παρατεταμένα συγκρουσιακό περιβάλλον, η Ουάσιγκτον αυξάνει αισθητά τη στρατιωτική της παρουσία.Δεν πρόκειται απλώς για επίδειξη δύναμης. Οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιλογές τους απέναντι στο Ιράν.

Τρία αεροπλανοφόρα και δύο αμφίβιες ομάδες

Σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ήδη τα αεροπλανοφόρα «USS George Washington» και «USS George H.W. Bush», ενώ το «Theodore Roosevelt» κινείται προς τη Μέση Ανατολή. Μαζί του αναπτύσσεται η Αμφίβια Ομάδα Ταχείας Ανάπτυξης του «USS Makin Island» με τη 13η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών. Παράλληλα στην περιοχή βρίσκεται η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας του «USS Boxer» με την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών.

Η σημασία αυτής της διάταξης δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των πλοίων. Κάθε ομάδα μάχης αποτελεί μια ολοκληρωμένη δύναμη αεροπορικής και ναυτικής ισχύος, με μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και έγκαιρης προειδοποίησης, ελικόπτερα, αντιτορπιλικά και συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

Οι δύο αμφίβιες ομάδες προσθέτουν ένα διαφορετικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα, καθώς μπορούν να αναλάβουν αποστολές από την προστασία και την εκκένωση προσωπικού έως την ταχεία ανάπτυξη πεζοναυτών και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων σε παράκτιες περιοχές. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον δεν στέλνει απλώς περισσότερα πλοία, αλλά δημιουργεί ένα πολύ μεγαλύτερο στρατιωτικό απόθεμα επιλογών.

Προετοιμασία για νέα επίθεση κατά του Ιράν;

Το ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε μια στιγμή κατά την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι τοενδεχόμενο επανάληψης αμερικανικών βομβαρδισμών παραμένει ανοιχτό.Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό «Time» (1 Οκτωβρίου), ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι μια νέα στρατιωτική δράση, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, συνιστά ένα πιθανό σενάριο. Παράλληλα έχει απορρίψει την τελευταία ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Η συγκυρία αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το γεγονός ότι, στις 3 Οκτωβρίου, κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συγκεντρώθηκαν μυστικά στο Καμπ Ντέιβιντ, προκειμένου να συζητήσουν τον πόλεμο με το Ιράν και την κατάσταση στην Υεμένη. Σύμφωνα με το Axios, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο και η Ουάσιγκτον εξέταζε τις επόμενες επιλογές της.

Ωστόσο θα ήταν πρόωρο να συμπεράνουμε ότι η ανάπτυξη των αεροπλανοφόρων συνιστά απόδειξη ειλημμένης απόφασης για νέα επίθεση. Πιο ασφαλής είναι η εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον θέλει να έχει έτοιμη τη στρατιωτική επιλογή, εάν η διπλωματία αποτύχει ή εάν σημειωθεί νέα επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων ή συμμάχων.

Το Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε στις 5 Οκτωβρίου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν το 130ό εμπορικό πλοίο στο πλαίσιο της αμερικανικής επιχείρησης ναυτικού αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ένδειξη ότι η αμερικανική παρουσία δεν έχει πλέον μόνο χαρακτήρα αποτροπής, αλλά συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας.

Την ίδια στιγμή, τα περιστατικά εναντίον εμπορικών πλοίων αυξάνονται και η ναυτιλιακή δραστηριότητα γύρω από το Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη. Η αυξημένη αβεβαιότητα συνέβαλε ώστε, στις 6 Οκτωβρίου, η τιμή του Brent να κινηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων αύξησαν το κόστος μεταφοράς.

Επομένως, η ανάπτυξη επιπρόσθετης αμερικανικής ναυτικής δύναμης έχει δύο βασικούς στόχους:

● Την άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη.

● Την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Προστασία από τα ιρανικά αντίποινα

Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη ναυτική της ισχύ, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει ευάλωτες αεροπορικές υποδομές. Η απόσυρση των 12 B-1 από τη βάση RAF Fairford στη Βρετανία, μετά τις ανησυχίες για πιθανή ιρανική επίθεση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παράλληλα έχει μεταφέρει δύο επιπλέον συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, με στόχο την προστασία κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Επομένως, η Ουάσιγκτον δεν προετοιμάζεται μόνο για να αυξήσει την επιχειρησιακή της δυνατότητα στον Κόλπο, αλλά και για το πώς θα προστατεύσει τις δυνάμεις της και τις ενεργειακές υποδομές των συμμάχων της από ιρανικά αντίποινα.

Δεύτερο μέτωπο το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ

Η σημαντικότερη ίσως νέα εξέλιξη είναι ότι η κρίση δεν περιορίζεται πλέον στο Ιράν και το Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας κατά των Χούθι στην Υεμένη, υποστηρίζοντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Μάλιστα, στις 5 Οκτωβρίου, οι κυβερνητικές δυνάμεις κατέλαβαν περιοχές γύρω από το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και τη Μόχα, με ισχυρή σαουδαραβική αεροπορική υποστήριξη.

Το Ορμούζ και το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ συνδέονται πλέον όχι μόνο από την παγκόσμια ενεργειακή και εμπορική τους σημασία, αλλά και από την ευρύτερη αντιπαράθεση με το Ιράν και τους συμμάχους του. Έτσι εξηγείται και η παρουσίαση της κατάστασης από την αμερικανική κυβέρνηση ως ενός «ενιαίου περιφερειακού προβλήματος».

Ανοιχτές όλες οι επιλογές

Η συγκέντρωση των επιπρόσθετων αμερικανικών δυνάμεων δεν αποδεικνύει ότι ο Τραμπ έχει αποφασίσει νέο πόλεμο. Αποδεικνύει όμως ότι θέλει να διαθέτει την επιχειρησιακή δυνατότητα να τον διεξαγάγει, όταν το αποφασίσει. Τα τρία αεροπλανοφόρα, οι δύο αμφίβιες ομάδες, οι επιπλέον Patriot, η προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων και ο αυξημένος έλεγχος των θαλάσσιων περασμάτων συνθέτουν μια ευρύτερη στρατιωτική ανάπτυξη, η οποία δίνει στην Ουάσιγκτον περισσότερες επιχειρησιακές επιλογές απέναντι στο Ιράν.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταστεί σαφές εάν αυτή η ισχύς θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εξαναγκαστικής διπλωματίας ή ως προετοιμασία για νέο γύρο επιθετικών επιχειρήσεων. Το κρίσιμο ορόσημο είναι πλέον η 3η Νοεμβρίου, ημερομηνία διεξαγωγής των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Μέχρι τότε η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτό το σύνολο των επιλογών της, από την άσκηση διπλωματικής και στρατιωτικής πίεσης έως την ανάληψη νέας στρατιωτικής δράσης.

Βασίλης Γιαννακόπουλος, ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής ([email protected])

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