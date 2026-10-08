Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου ποτών, καυσίμων και τσιγάρων – Βρέθηκε οπλισμός στο κρησφύγετό τους (Video)

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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που επιδιδόταν σε λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και καυσίμων.
Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη επιτόπια ελεγκτική δράση, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων στην οποία συμμετείχαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτουν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους.
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