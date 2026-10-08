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08.10.2026 22:42

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου ποτών, καυσίμων και τσιγάρων – Βρέθηκε οπλισμός στο κρησφύγετό τους (Video)

08.10.2026 22:42
AADE

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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που επιδιδόταν σε λαθρεμπόριο ποτών, τσιγάρων και καυσίμων.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, διενεργήθηκε συντονισμένη επιτόπια ελεγκτική δράση, σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων στην οποία συμμετείχαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: 

  • 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών (βότκας) 
  • 4 βυτιοφόρα υγραερίου
  • 9.100 λίτρα καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης)
  •  6 φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης 
  • 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
  •  3 Ι.Χ.Ε. οχήματα με ενδείξεις παραποίησης 
  • 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ) 
  • 1 παλετοφόρο 
  • 1 ταινιοδιάδρομος λαθραίων καπνικών προϊόντων (τσιγάρων) 
  • 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών 
  • 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών  

Η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα ευρήματα καταδεικνύουν τη λειτουργία ενός οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτουν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους.

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ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 23:01
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