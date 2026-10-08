Φωτοβολταϊκά – μπαταρίες: 982.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ – Όγδοη η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη

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Η νέα έκθεση «EU Solar Jobs Report 2026» που εκπόνησε η SolarPower Europe, καταγράφει την εντυπωσιακή διείσδυση των φωτοβολταϊκών και στον τομέα της εργασίας καθώς το 2025, οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη έφτασαν τις 982.000.

Για πρώτη φορά η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου, αποτυπώνει και τις θέσεις εργασίας στην αποθήκευση με μπαταρίες.

Από τις συνολικά 982.000 θέσεις των δύο κλάδων στην ΕΕ, οι 874.000 συνδέονται με τα φωτοβολταϊκά και οι 108.000 θέσεις εργασίας με τα συστήματα αποθήκευσης. Έτσι καταδεικνύεται ότι οι μπαταρίες, η αποθήκευση, δηλαδή, της ενέργειας από τον ήλιο εξελίσσεται σε σημαντική πηγή για νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση από τις 108.000 θέσεις εργασίας στα συστήματα αποθήκευσης, το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων βρίσκεται στην ανάπτυξη και εγκατάσταση έργων με 90.000 θέσεις, ή το 84% του συνόλου.

Η λειτουργία και συντήρηση υποστηρίζουν περίπου 8.000 θέσεις, η κατασκευή εξοπλισμού για σταθερή αποθήκευση περίπου 7.000 και η απόσυρση και ανακύκλωση περίπου 2.000.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2025 εγκαταστάθηκαν στην ΕΕ 27 GWh (Γιγαβατώρες) νέας χωρητικότητας μπαταριών, με περισσότερες από τις μισές να αφορούν μεγάλα έργα.

Η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα πλησίασε τις 80 GWh (Γιγαβατώρες), έχοντας δωδεκαπλασιαστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο σημειώνεται στην έκθεση, μετά την κατασκευή, οι ανάγκες προσωπικού είναι πολύ μικρότερες: τα συστήματα λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα και μικρές ομάδες μπορούν να επιβλέπουν πολλά έργα εξ αποστάσεως.

22.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα το 2030

Για την Ελλάδα, η πρόβλεψη του μεσαίου σεναρίου τοποθετεί την απασχόληση στα φωτοβολταϊκά στις περίπου 22.000 θέσεις το 2030, φέρνοντας τη χώρα στην όγδοη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Ο αριθμός αφορά το συνολικό επίπεδο απασχόλησης που προβλέπεται για εκείνη τη χρονιά, όχι 22.000 νέες προσλήψεις.

Περιλαμβάνει άμεσες και έμμεσες θέσεις, υπολογισμένες σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης: από την ανάπτυξη και εγκατάσταση έργων μέχρι τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Ελλάδα ακολουθεί την Πορτογαλία, με περίπου 29.000 θέσεις, και προηγείται της Ολλανδίας, με 21.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση της SolarPower Europe δεν υπάρχει το κεφάλαιο των μπαταριών για την Ελλάδα και δεν δημοσιεύει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ελληνικές θέσεις εργασίας στην αποθήκευση καθώς η χώρα μας με πολιτική απόφαση του ΥΠΕΝ είναι ουραγός στο θέμα της αποθήκευσης ενέργειας προκειμένου να μπαίνει στο δίκτυο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα φωτοβολταϊκά.

Πρόβλεψη για επιβράδυνση

Η ευρωπαϊκή προοπτική, πάντως, δείχνει επιβράδυνση σύμφωνα με τη SolarPower Europe καθώς εκτιμά ότι η απασχόληση στα φωτοβολταϊκά της ΕΕ θα υποχωρήσει από 874.000 θέσεις το 2025 σε περίπου 766.000 το 2030, στο μεσαίο σενάριο.

Η SolarPower Europe αποδίδει την επιβράδυνση στον περιορισμό της στήριξης για οικιακά και εμπορικά φωτοβολταϊκά από πολλές χώρες και στην υποχώρηση της κερδοφορίας των μεγάλων πάρκων, λόγω αρνητικών τιμών ρεύματος, αυξανόμενων περικοπών παραγωγής και χαμηλότερων τιμών πώλησης της ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον μέσο όρο της αγοράς.

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