Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη

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Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών, από τη γενική διεύθυνση αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.
«Οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγείσες περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Τη Δευτέρα θα υπάρξει επικοινωνία με τους δημάρχους όλων των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες και να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στις πληγείσες περιοχές, ξεκαθαρίστηκε το χρονοδιάγραμμα, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να προχωρήσει άμεσα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Όπως πρόσθεσε, αυτό που προέχει τώρα είναι «η πιστή εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού, ώστε κάθε αναγκαία ενέργεια να γίνει χωρίς καθυστερήσεις».
«Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται, με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος
Σήμερα, Πέμπτη 8/10, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση:
Συνολικά, σε επίπεδο κοινοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες. Από αυτές, 127 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα και 0 κόκκινα.
Ειδικότερα:
Σε επίπεδο κοινοτήτων, οι αυτοψίες αφορούν τις περιοχές Αβρακόντε, Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Αγίου Ιωάννου (Ιεράπετρας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αξού, Βενίου, Βισταγής, Ζωνιανών, Ηρακλείου (όλα τα Διαμερ/τα), Λιβαδίων, Μαρμακέτου, Πλατανίων, Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, Τζερμιάδου και Φουρφουρά. Από το σύνολο των 137 κτιρίων, τα 75 αφορούν κατοικίες, τα 36 επαγγελματικούς χώρους και τα 26 λοιπά κτίρια (αποθήκες, στάβλους, κλπ.).
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