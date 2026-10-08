search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 23:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 21:28

Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη

08.10.2026 21:28
kriti-kakokairia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών, από τη γενική διεύθυνση αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας.

«Οι αυτοψίες συνεχίζονται με στόχο να καταγραφεί με ακρίβεια η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στις πληγείσες περιοχές. Η διαδικασία εξελίσσεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Τη Δευτέρα θα υπάρξει επικοινωνία με τους δημάρχους όλων των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, να επιλυθούν τυχόν εκκρεμότητες και να διευθετηθούν ζητήματα που έχουν προκύψει. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στις πληγείσες περιοχές, ξεκαθαρίστηκε το χρονοδιάγραμμα, καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και να προχωρήσει άμεσα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Όπως πρόσθεσε, αυτό που προέχει τώρα είναι «η πιστή εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού, ώστε κάθε αναγκαία ενέργεια να γίνει χωρίς καθυστερήσεις».

«Η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής συνεχίζεται, με τα στοιχεία να επικαιροποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος

Σήμερα, Πέμπτη 8/10, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση:

  • Στον δήμο Ιεράπετρας, στη δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννου, έχουν πραγματοποιηθεί 13 αυτοψίες, με 13 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα.
  • Στον δήμο Ηρακλείου, σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, έχουν πραγματοποιηθεί 3 αυτοψίες, με 3 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα.
  • Στον δήμο Ιεράπετρας, στη δημοτική κοινότητα Σταυροχωρίου, έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 7 πράσινα, 1 κίτρινο και 0 κόκκινα.
  • Στον δήμο Ιεράπετρας, στη δημοτική κοινότητα Σχινοκαψάλων, έχουν πραγματοποιηθεί 8 αυτοψίες, με 8 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Συνολικά, σε επίπεδο κοινοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί 137 αυτοψίες. Από αυτές, 127 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί πράσινα, 10 κίτρινα και 0 κόκκινα.

Ειδικότερα:

  • Στον δήμο Αμαρίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 αυτοψίες, με 4 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 6 κίτρινα και 0 κόκκινα.
  • Στον δήμο Ηρακλείου έχουν πραγματοποιηθεί 3 αυτοψίες, με 3 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.
  • Στον δήμο Ιεράπετρας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 66 αυτοψίες, με 63 πράσινα, 3 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.
  • Στον δήμο Μυλοποτάμου έχουν πραγματοποιηθεί 49 αυτοψίες, με 48 πράσινα, 1 κίτρινο και 0 κόκκινα κτίρια.
  • Στον δήμο Οροπεδίου Λασιθίου έχουν πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες, με 9 πράσινα, 0 κίτρινα και 0 κόκκινα κτίρια.

Σε επίπεδο κοινοτήτων, οι αυτοψίες αφορούν τις περιοχές Αβρακόντε, Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Αγίου Ιωάννου (Ιεράπετρας), Αγίου Κωνσταντίνου, Αξού, Βενίου, Βισταγής, Ζωνιανών, Ηρακλείου (όλα τα Διαμερ/τα), Λιβαδίων, Μαρμακέτου, Πλατανίων, Σταυροχωρίου, Σχινοκαψάλων, Τζερμιάδου και Φουρφουρά. Από το σύνολο των 137 κτιρίων, τα 75 αφορούν κατοικίες, τα 36 επαγγελματικούς χώρους και τα 26 λοιπά κτίρια (αποθήκες, στάβλους, κλπ.).

Διαβάστε επίσης:

Μαχαίρωσαν 32χρονο στην Ελευσίνα – Καταγγελία για στοχευμένη ακροδεξιά επίθεση

«Ψάχνει» τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ η ΑΑΔΕ

Ισόβια στον 35χρονο δράστη της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin-pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

Τετ α τετ Πούτιν με Πεζεσκιάν: «Η Τεχεράνη καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ», λέει ο Ρώσος Πρόεδρος

AADE
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου ποτών, καυσίμων και τσιγάρων – Βρέθηκε οπλισμός στο κρησφύγετό τους (Video)

gallia-mathites-france-1236
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Βαστίλη στο Σύνταγμα, η Gen Z στην αντεπίθεση – Πώς η οργή εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα

bastille
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μελανσόν ανακοινώνει την «ανακατάληψη της Βαστίλης» μετά από νέα μεγάλη μαθητική διαδήλωση στο Παρίσι

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Άννα Παπαδοπούλου κινείται νομικά κατά του Κωνσταντόπουλου – «Για αλλαγή ατζέντας», την κατηγορεί το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lazopoulos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 23:01
putin-pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

Τετ α τετ Πούτιν με Πεζεσκιάν: «Η Τεχεράνη καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ», λέει ο Ρώσος Πρόεδρος

AADE
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου ποτών, καυσίμων και τσιγάρων – Βρέθηκε οπλισμός στο κρησφύγετό τους (Video)

gallia-mathites-france-1236
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Βαστίλη στο Σύνταγμα, η Gen Z στην αντεπίθεση – Πώς η οργή εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα

1 / 3