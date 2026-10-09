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09.10.2026 18:33

Δούκας: Την Κυριακή τα αποτελέσματα των δευτερογενών ελέγχων για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, δεν παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών 

09.10.2026 18:33
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Την Κυριακή (11/10) θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα των δευτερογενών ελέγχων που έγιναν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

«Αποφασίσαμε να γίνει αμέσως έλεγχος από την αρμόδια εταιρεία την Enon. Ο έλεγχος διενεργήθηκε και τα αποτελέσματα ήταν ότι δεν υπάρχει διαρροή. Παρόλα αυτά υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Είναι το μεγαλύτερο κτιριακό συγκρότημα της χώρας 4,500 παιδιά», επισήμανε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Θέλουμε από τις αρμόδιες εταιρείες και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μία γνωμάτευση ότι με κλειστό το σύστημα όπως είναι σήμερα δεν υπάρχει κίνδυνος», πρόσθεσε. 

Ο δήμαρχος Αθηναίων διεμήνυσε ότι «με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε». 

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