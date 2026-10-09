Δούκας: Την Κυριακή τα αποτελέσματα των δευτερογενών ελέγχων για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, δεν παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την Κυριακή (11/10) θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα των δευτερογενών ελέγχων που έγιναν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
«Αποφασίσαμε να γίνει αμέσως έλεγχος από την αρμόδια εταιρεία την Enon. Ο έλεγχος διενεργήθηκε και τα αποτελέσματα ήταν ότι δεν υπάρχει διαρροή. Παρόλα αυτά υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Είναι το μεγαλύτερο κτιριακό συγκρότημα της χώρας 4,500 παιδιά», επισήμανε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
«Θέλουμε από τις αρμόδιες εταιρείες και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μία γνωμάτευση ότι με κλειστό το σύστημα όπως είναι σήμερα δεν υπάρχει κίνδυνος», πρόσθεσε.
Ο δήμαρχος Αθηναίων διεμήνυσε ότι «με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε».
Διαβάστε επίσης
Κοκτέιλ προποφόλης και μιδαζολάμης βρέθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη – Γιατί ο συνδυασμός μπορεί να απέβη μοιραίος
Επίθεση σε 32χρονο από νεοναζί στην Ελευσίνα: «Μου είπαν ότι με διάλεξαν γιατί είμαι αριστερός και αντιρατσιστής»
Νεκρός ο ένας από τους δύο βαριά τραυματίες μετά την έκρηξη στη Motor Oil – Μάχη για τη ζωή του δίνει ο άλλος εργάτης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.