Δούκας: Την Κυριακή τα αποτελέσματα των δευτερογενών ελέγχων για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, δεν παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών 

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Την Κυριακή (11/10) θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα των δευτερογενών ελέγχων που έγιναν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

«Αποφασίσαμε να γίνει αμέσως έλεγχος από την αρμόδια εταιρεία την Enon. Ο έλεγχος διενεργήθηκε και τα αποτελέσματα ήταν ότι δεν υπάρχει διαρροή. Παρόλα αυτά υπήρχε μεγάλη αναταραχή. Είναι το μεγαλύτερο κτιριακό συγκρότημα της χώρας 4,500 παιδιά», επισήμανε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Mε την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε.



Μέχρι την Κυριακή περιμένουμε τα πορίσματα από τους δευτερογενείς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ζητήσαμε και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.



Θέλουμε γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.… pic.twitter.com/jFxEELlldE — Haris Doukas (@h_doukas) October 9, 2026

«Θέλουμε από τις αρμόδιες εταιρείες και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μία γνωμάτευση ότι με κλειστό το σύστημα όπως είναι σήμερα δεν υπάρχει κίνδυνος», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων διεμήνυσε ότι «με την ασφάλεια των παιδιών δεν παίζουμε».

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