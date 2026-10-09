Κομισιόν: Στο τραπέζι έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη τω ενεργειακών εταιρειών ενόψει του δύσκολου χειμώνα

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Την ώρα που οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις συνέπειες από την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας ενόψει του χειμώνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις από την επιβολή ενός ενιαίου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει το Bloomberg.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, η Κομισιόν ενημέρωσε την Παρασκευή τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, κατά τη συνεδρίασή τους στο Λουξεμβούργο, ότι θα εξετάσει κατά πόσον είναι εφικτή η επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη, με στόχο τη χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης των πολιτών.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τις εκκλήσεις αρκετών κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, να εξεταστεί ένα τέτοιο μέτρο.

Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ είχε επιβάλει ανώτατο όριο στα έσοδα ορισμένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως εκείνων που αξιοποιούν την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν υπολείπονταν κατά πολύ της αρχικής εκτίμησης των 50 δισ. ευρώ, ενώ το μέτρο προκάλεσε δικαστικές προσφυγές, με τις οποίες η ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη.

«Πρέπει πάντα να εξετάζουμε όλο το φάσμα των πιθανών λύσεων», δήλωσε ο Χούκστρα στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

«Δεν είναι ένα μέτρο χωρίς επιπλοκές», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αρκετά κράτη-μέλη αντιτίθενται στην επιβολή ενός τέτοιου φόρου.

Οι κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ήδη δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Σε επιστολή τους νωρίτερα φέτος, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία κάλεσαν την ΕΕ να προτείνει την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία δεν είναι αντίθετη σε μια τέτοια πρωτοβουλία. «Βλέπουμε πώς τα διυλιστήρια και οι πετρελαϊκές εταιρείες επωφελούνται από αυτή την κρίση, ενώ τελικά το βάρος το επωμίζονται οι καταναλωτές», δήλωσε την Πέμπτη ο Κλίνγκμπαϊλ. «Περιμένω ξεκάθαρα από την Κομισιόν να καταθέσει τώρα συγκεκριμένες προτάσεις».

Η μείωση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι διαθέσιμες λύσεις είναι περιορισμένες, καθώς η Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές για τη συντριπτική πλειονότητα των αναγκών της σε ορυκτά καύσιμα.

Η Κομισιόν έχει ήδη επισημάνει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιβάλουν σε εθνικό επίπεδο ανώτατο όριο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε στο Bloomberg, από την Κοπεγχάγη, ότι δεν υποστηρίζει μια ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη μοντέλων και στην εξέταση βέλτιστων πρακτικών, αλλά είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη», δήλωσε.

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