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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

09.10.2026 07:35

Πιτάκια φούρνου, γεμιστά με τυρί κρέμα και μαρμελάδα

09.10.2026 07:35
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Γλυκά πιτάκια, με μπισκοτένια ζύμη βουτύρου, γεμιστά με τυρί κρέμα και μαρμελάδα φράουλα, ιδανικά για κάθε περίσταση και κάθε ηλικία, για το πρωινό ή σαν απογευματινό σνακ.

Μπορείτε να τα γεμίσετε με άλλη μαρμελάδα της αρεσκείας σας, με πραλίνα φουντουκιού ακόμα και με καραμελωμένα φρούτα, κυδωνόπαστο ή καραμελωμένο γάλα.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τη ζύμη

4 φλιτζάνια αλεύρι, γ.ο.χ

1 φλιτζάνι βούτυρο, παγωμένο και κομμένο σε κυβάκια

¼ φλιτζανιού ζάχαρη

1 φλιτζάνι νερό, παγωμένο

Για τη γέμιση

1 φλιτζάνι μαρμελάδα φράουλα, σπιτική ή του εμπορίου

1 φλιτζάνι τυρί κρέμα

Για την επικάλυψη

1 αυγό χτυπημένο

Κρυσταλλική ζάχαρη

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε σε ένα μπολ το αλεύρι, τη ζάχαρη και το βούτυρο και ξεκινήστε με πιρούνι να “κόβετε” τη ζύμη ανακατεύοντας, μέχρι να πάρετε ένα μίγμα που θα θυμίζει χοντρή άμμο ή ψίχουλα ψωμιού.

2. Ξεκινήστε να προσθέτετε σταδιακά το κρύο νερό, συμπιέζοντας με τα χέρια σας ώσπου να δημιουργηθεί μια λεία και ομοιόμορφη ζύμη. Τυλίξτε την μπάλα ζύμης με πλαστική μεμβράνη και αφήστε την να ξεκουραστεί για 15 λεπτά στο ψυγείο.

3. Ανοίξτε τη ζύμη σε καθαρή επιφάνεια με τη βοήθεια ενός πλάστη σε πάχος περίπου 5 χιλιοστών. Κόψτε δίσκους με κουπ πατ διαμέτρου 12 εκατοστών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καπάκια από βάζα, αν δεν έχετε κόφτη.

4. Βάλτε στο κέντρο κάθε δίσκου ένα κομματάκι τυρί κρέμα και μια ποσότητα μαρμελάδας, κλείστε με τα χέρια σας τη ζύμη σε σχήμα μισοφέγγαρου και σφραγίστε τις άκρες σχηματίζοντας μια πτυχή όπως στα αλμυρά πιτάκια.

5. Τοποθετήστε τα πιτάκια σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί, βουρτσίστε την επιφάνειά τους με το χτυπημένο αυγό και πασπαλίστε με κρυσταλλική ζάχαρη.

6. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 30 λεπτά, αφήστε τα πιτάκια να κρυώσουν και σερβίρετέ τα μαζί με τον πρωινό καφέ ή το τσάι σας.

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