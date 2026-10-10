Prodea: Επενδύσεις 346 εκατ. ευρώ σε ξενοδοχεία και πολυτελείς κατοικίες με στόχο νέες υψηλές αποδόσεις

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Σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη επιχειρεί να εξελιχθεί η Prodea Investments, μεταφέροντας σταδιακά το βάρος των δραστηριοτήτων της από τα παραδοσιακά εμπορικά ακίνητα σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και πολυτελείς κατοικίες. Μέσω της Mediterranean Hospitality Venture (MHV), ο όμιλος δρομολογεί νέες επενδύσεις 346 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία, με στόχο την αύξηση της αξίας του ξενοδοχειακού χαρτοφυλακίου πάνω από τα 1,23 δισ. ευρώ.

Σήμερα η MHV διαθέτει εννέα ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 1.253 δωματίων, με αξία περίπου 671 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι, με την ολοκλήρωση των έργων και την ωρίμανση των επενδύσεων, η αξία του χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να φτάσει τα 1,23 δισ. ευρώ έως το 2032.

Η αύξηση αυτή δεν θα προέλθει αποκλειστικά από την προσθήκη νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, αλλά και από την αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων, τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων και την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών.

Το επενδυτικό σχέδιο

Από το συνολικό ποσό των 346 εκατ. ευρώ, τα 252 εκατ. ευρώ προορίζονται για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και τα υπόλοιπα 94 εκατ. ευρώ για οικιστικές αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών.

Το μοντέλο που προωθεί η MHV συνδυάζει τη λειτουργία ξενοδοχείων με την πώληση πολυτελών κατοικιών, δημιουργώντας δύο διαφορετικές πηγές εσόδων.

Στο οικιστικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται περίπου 18.000 τετραγωνικά μέτρα προς ανάπτυξη, με εκτιμώμενη αξία πωλήσεων 207,5 εκατ. ευρώ κατά την ολοκλήρωση των έργων.

Η μέση προβλεπόμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11.400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε συγκεκριμένα ακίνητα της Λεμεσού αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 20.000 ευρώ.

Τα επίπεδα αυτά αποτυπώνουν τη στρατηγική στόχευση σε αγοραστές υψηλών εισοδημάτων, κυρίως από τη διεθνή αγορά.

Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια

Στην Ελλάδα, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Πόρτο Χέλι, στην Πάρο και στη Μήλο.

Στο Πόρτο Χέλι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση και επέκταση του Aliis Resort Porto Heli, που θα λειτουργήσει υπό το εμπορικό σήμα MGallery Collection της Accor από το 2027.

Στην Πάρο σχεδιάζεται η ανάπτυξη του Porto Paros Resort, με περίπου 140 δωμάτια, εμπορικούς χώρους και αξιοποίηση παραλιακού μετώπου.

Παράλληλα, ο όμιλος διατηρεί παρουσία στη Μήλο, ενώ το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ξενοδοχεία στην Αθήνα, στην Κύπρο και στην Ιταλία.

Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει την εξάρτηση από μία μόνο τουριστική αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες προσέλκυσης πελατών υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Το στοίχημα της κερδοφορίας

Η διοίκηση της MHV θέτει ως στόχο την επίτευξη σταθεροποιημένων EBITDA περίπου 79 εκατ. ευρώ έως το 2032.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η μέση ημερήσια τιμή δωματίου θα μπορούσε να διαμορφωθεί κοντά στα 500 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις στηρίζονται στην ολοκλήρωση των επενδύσεων, στην αύξηση της πληρότητας και στη διατήρηση της ζήτησης για πολυτελή καταλύματα.

Ωστόσο, οι υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίων, το κόστος κατασκευής και οι διακυμάνσεις της διεθνούς τουριστικής ζήτησης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους κινδύνου.

Ταυτόχρονα, η Prodea προχωρά στη δημιουργία διακριτών επιχειρηματικών πλατφορμών, με τη MHV στον τουρισμό και τη Θριασεύς στα logistics.

Η στρατηγική αυτή διευκολύνει την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων σε επιμέρους δραστηριότητες, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η πώληση ολόκληρων χαρτοφυλακίων.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο κατά πόσο ο όμιλος θα επιδιώξει την είσοδο νέων επενδυτών και στη MHV, ακολουθώντας αντίστοιχο μοντέλο με εκείνο που εφαρμόζεται στα logistics.

Η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί από την απόδοση των νέων ξενοδοχείων και των οικιστικών έργων, αλλά και από τη δυνατότητα της Prodea να μετατρέψει τις επενδύσεις σε υψηλότερες και σταθερότερες ταμειακές ροές.

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