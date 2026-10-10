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10.10.2026 12:38

Νεοναζιστική επίθεση στην Ελευσίνα: Στο πλευρό του 32χρονου αντιφασίστα η Μάγδα Φύσσα – Τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο

10.10.2026 12:38
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Τον 32χρονο αντιφασίστα, που δέχτηκε δολοφονική επίθεση από νεοναζί, στην Ελευσίνα, το μεσημέρι της Πέμπτης, επισκέφτηκε η Μάγδα Φύσσα στο Τζάνειο.

Η μητέρα του δολοφονημένου από τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, Παύλου Φύσσα, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα ο 32χρονος, για να του εκφράσει την αλληλεγγύη της.

«Είναι άκρως ανησυχητικό το ενδεχόμενο να συγκαλυφθεί η δράση των νεοναζί», δήλωσε στο news247.gr.

Οι δράστες -οι οποίοι ταυτοποίηθηκαν από την Παρασκευή- επιτέθηκαν στο θύμα κάτω από το σπίτι του το μεσημέρι της Πέμπτης, καταφέρνοντας του δύο πλήγματα από μαχαίρι στην κοιλιά και τον θώρακα.

Ο ένας από τους δύο, ένας 22χρονος, παραδόθηκε, συνοδεία δικηγόρου στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμού ενός 18χρονου συνεχίζονται.

Στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία σιδερογροθιά, σουγιάδες, ένας πυρσός, αυτοκόλλητα και μπλούζες της ακροδεξιάς οργάνωσης «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, ο 32χρονος επισήμανε ότι οι δράστες του συστήθηκαν ως φασίστες. «Ξεκίνησαν να μου λένε ότι είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια. Δεν θεωρούσα ότι έχουν έρθει για δολοφονική επίθεση, αλλά για να φωνάξουν και να φανούν». 

Ο ένας του επιτέθηκε, αλλά ο 32χρονος κατάφερε να αμυνθεί, τότε ο φασίστας άρχισε να φωνάζει στον φίλο του «”σφάξ’ τον”, ούρλιαζε “δώσε τον”». 

«Δεν είχα καν στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή ότι θα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Θεωρούσα ότι θα κάνουν βλαχομαγκιές. Αλλά είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια. Εγώ δεν το είχα υποψιαστεί ότι 16:10 θα έρχονταν να με σκοτώσουν κάτω από το σπίτι μου», πρόσθεσε.

Το θύμα είπε ότι τους ρώτησε γιατί επιτέθηκαν σε εκείνον. «Του ρώτησα “γιατί εμένα;”. Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”».

«Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα»

Με χθεσινή του ανακοίνωση, ο Σύλλογος «Παύλος Killah P Φύσσας» δήλωσε τη στήριξή του στον αντιφασίστα και την οικογένειά του και κάλεσε σε συμμετοχή στη σημερινή αντιφασιστική συγκέντρωση στις 17:00 στην Ελευσίνα.

«Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» στέκεται δίπλα στον αντιφασίστα και την οικογένειά του, κατ’ αρχήν για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και έπειτα την επιστροφή του στην καθημερινότητα και τους αντιφασιστικούς αγώνες. Καλούμε όλους τους αντιφασίστες/-τριες να δώσουν το «παρών» σε όλες τις κινητοποιήσεις στην Ελευσίνα και αλλού, και παροτρύνει όλους και όλες ανά την Ελλάδα να προχωρήσουν σε αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και δράσεις.

Η ώρα να δράσουμε είναι τώρα.

Σιγά μην κλάψω – Σιγά μη φοβηθώ!

Καμία ανοχή στους ναζιστές δολοφόνους!

Ποτέ ξανά ανοχή και συγκάλυψη της εγκληματικής φασιστικής δράσης!

Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί!

Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα:

  • 10/10 στις 17:00»

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